/পুতিনের দেশে তেলের হাহাকার! সংকট মেটাতে ভারত থেকে যাচ্ছে হাজার হাজার টন পেট্রল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়া ও ভারতের জ্বালানি কূটনীতিতে এক অভাবনীয় মোড়! ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় নিজেদের শোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশে জ্বালানি সংকট মেটাতে এবার ভারতের কাছ থেকে পেট্রোল আমদানি শুরু করেছে রাশিয়া। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।
কেন ভারতের দ্বারস্থ রাশিয়া?
গ্রীষ্মকালে রাশিয়ায় জ্বালানির চাহিদা তুঙ্গে থাকে। এই সময়ে প্রতিদিন সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনের লাগাতার ড্রোন হামলায় রাশিয়ার বেশ কয়েকটি বড় তেল শোধনাগার এবং জ্বালানি পরিকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে রাশিয়ার ১১টি টাইম জোন জুড়েই তীব্র জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। পেট্রল পাম্পগুলোতে লম্বা লাইন, জ্বালানি রেশনিং এবং আকাশছোঁয়া দামের কারণে নাজেহাল দেশটির সাধারণ মানুষ। খোদ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও এই সংকটের কথা স্বীকার করেছেন।
কতটা জ্বালানি যাচ্ছে ভারত থেকে?
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সমুদ্রপথে ভারত থেকে অন্তত ৬০,০০০ মেট্রিক টন পেট্রল রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। দুটি বড় ট্যাংকারে করে (প্রতিটিতে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টন) এই জ্বালানি পাঠানো হচ্ছে। তবে ভারতের কোন তেল শোধনাগার সংস্থা এই পেট্রল সরবরাহ করছে, তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। রাশিয়া প্রতি মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৪ লক্ষ টন পেট্রোল আমদানির পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে তাদের প্রতিবেশী দেশ বেলারুশও রয়েছে।
আমদানিতে ভর্তুকি দিচ্ছে ক্রেমলিন
সংকট মোকাবিলায় রাশিয়ার পার্লামেন্ট গত সপ্তাহে তাদের ট্যাক্স কোডে বিশেষ সংশোধন এনেছে। এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, অন্য দেশ থেকে জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ ভর্তুকি দেবে রুশ সরকার, যার দর বা মূল্য নির্ধারণ করা হবে ভারতীয় ডেলিভারি খরচ ও দামের ওপর ভিত্তি করে।
ভারতের লাভ এবং তেলের খেলা
মজার বিষয় হল, একদিকে ভারত যেমন রাশিয়াকে পরিশোধিত পেট্রল পাঠাচ্ছে, অন্যদিকে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রেও ভারত গত জুন মাসে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। হরমূজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যান্য দেশ থেকে তেল আমদানিতে সমস্যা হওয়ায় ভারতীয় শোধনাগারগুলো রাশিয়ার সস্তা তেলের দিকে ঝুঁকেছে। জুনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতের মোট তেল আমদানির অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ২৭ লক্ষ ব্যারেল প্রতিদিন) এসেছে রাশিয়া থেকে, যা মে মাসে ছিল মাত্র ৩৬.৫%।
বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ ভারত যেভাবে রাশিয়ার সস্তা অপরিশোধিত তেল কিনে, তা আবার পরিশোধিত করে খোদ রাশিয়াকেই ফেরত পাঠাচ্ছে—তা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
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