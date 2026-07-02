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পুতিনের দেশে তেলের হাহাকার! সংকট মেটাতে ভারত থেকে যাচ্ছে হাজার হাজার টন পেট্রল

Russian fuel shortages: ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রাশিয়ার প্রধান শোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশটিতে তীব্র পেট্রল সংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার ভারতের কাছ থেকে সমুদ্রপথে পেট্রোল আমদানি শুরু করেছে ক্রেমলিন। ইতিমধ্যেই অন্তত ৬০ হাজার মেট্রিক টন জ্বালানি ভারত থেকে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:56 PM IST
পুতিনের দেশে তেলের হাহাকার! সংকট মেটাতে ভারত থেকে যাচ্ছে হাজার হাজার টন পেট্রল
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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