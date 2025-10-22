English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Russian Airstrike: ইউক্রেনের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়া! শিশুস্কুলে তীব্র ড্রোন ও মিসাইল হামলায় শিশু-সহ মৃত্যু অন্তত...ভয়াবহ...

Russian Airstrike in Russia Ukraine War: ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আক্রান্ত হয়েছে এই হামলায়। কিয়েভে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জেলেনস্কি বলেছেন, এই হামলার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে, চলতি যুদ্ধের জন্য মস্কোর উপর যথেষ্ট চাপ তৈরি হয়নি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 22, 2025, 07:39 PM IST
Russian Airstrike: ইউক্রেনের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়া! শিশুস্কুলে তীব্র ড্রোন ও মিসাইল হামলায় শিশু-সহ মৃত্যু অন্তত...ভয়াবহ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউক্রেনে ফের রুশ হামলা (Russian Airstrike in Ukraine) নিহত অন্তত সাত, আহত ২৬ জন! ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি (Ukraine President Volodymyr Zelensky) বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার তীব্র ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুই শিশু-সহ অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। কবে থামবে এই যুদ্ধ? কেউ জানে না। ট্রাম্পের (Donald Trump) দাবি, তিনি এই যুদ্ধ থামাতে পুতিনের (Vladimir Putin) সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছেন। কিন্তু রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে না-চাওয়ায় সেই বৈঠক স্বয়ং ট্রাম্পই ভেস্তে দেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: World's Fastest Bullet Train: যেন এ জগতের নয়, অবিশ্বাস্য স্পিড! মাত্র ৪ মিনিটে ৩৫০ কিমিতে পৌঁছতে পারে, প্রতি ঘণ্টায় ছোটে ৪৫৩ কিমি!

শ্মশান খারকিভ

ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভ। সেই শহরে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আক্রান্ত হয়েছে। কিয়েভেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেলেনস্কি বলেছেন, এই হামলার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে, চলতি এই যুদ্ধের জন্য মস্কোর উপর যথেষ্ট চাপ তৈরি হয়নি। জানা গিয়েছে, শিশু-সহ এই হামলায় কমপক্ষে ২৬ জন আহত হয়েছেন।

বিরক্ত ট্রাম্প

এর কয়েক ঘন্টা আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বুদাপেস্টে তাঁর আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে, কারণ তিনি একটি নষ্ট বৈঠকে সামিল হতে চান না। কেননা, রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে রাজি নয়। আসলে ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের মারফত বর্তমান ফ্রন্টলাইন বরাবর যুদ্ধবিরতির যে আহ্বান জানানো হয়েছে, ক্রেমলিন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ট্রাম্প-পুতিন শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মতভেদ ছিলই। তবে, রাশিয়ার কর্মকর্তারা বুধবার বলেছিলেন যে, ট্রাম্প-পুতিন শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু আদতে সেটা হল না। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন, বৈঠকের তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি, এজন্য সতর্ক প্রস্তুতির প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে আর এর কোনও প্রয়োজনই হবে না।

আরও পড়ুন: Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই...

কিয়েভ-খারকিভে রাশিয়ার হামলা, মৃত্যু

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাতভর রাশিয়ার আক্রমণ ২৮ সেপ্টেম্বরের পর প্রথম। প্রায় ১ মাস এরকম ঘটেনি। কিয়েভে একটি ড্রোন একটি বহুতল ভবনে আঘাত হানলে ৬০ বছর বয়সী এক দম্পতি নিহত হন। এছাড়া, বৃহত্তর কিয়েভে চারজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন নারী, একটি ছয় মাসের শিশু এবং ১২ বছর বয়সী একটি মেয়েও ছিল। পরে খারকিভের মেয়র জানান, সেখানে ড্রোন হামলায় ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নিহত হন এবং আরও পাঁচজন আহত হন। মেয়র ইগর তেরেখভ জানান, একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আক্রান্ত হয়েছে এবং আহতদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। প্রায় সারা রাত রাজধানী মিসাইল সতর্কতার মধ্যে ছিল। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠছিল শহর। 

আগুন-বিদ্যুৎ

বহু জায়গায় আগুন লেগেছে। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়। সকালের মধ্যে উদ্ধারকারী দলগুলি আবাসিক ভবনগুলিতে জ্বলতে থাকা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেয়। ইউক্রেন জুড়ে রাশিয়ার হামলায় আরও একবার বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা হল। বেশ কয়েকটি এলাকায় জরুরি বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। কিয়েভের একজন সাংসদ বলেন, বিমান হামলাগুলি সারা রাত ধরে চলেছিল এবং এটি নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর এক আক্রমণ। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
russia ukraine warRussian airstrikesChildren among victims in ukraineTrump-Putin talks shelved
পরবর্তী
খবর

World's Fastest Bullet Train: যেন এ জগতের নয়, অবিশ্বাস্য স্পিড! মাত্র ৪ মিনিটে ৩৫০ কিমিতে পৌঁছতে পারে, প্রতি ঘণ্টায় ছোটে ৪৫৩ কিমি!
.

পরবর্তী খবর

High Court on wife's matrimonial home's right: ডিভোর্স হোক বা ছেলে ত্যাজ্যপুত্র, স...