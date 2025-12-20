Russia Ukraine War Stop: বিশ্বরাজনীতিতে বড় খবর! অবশেষে সত্যিই বন্ধ হতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ? ট্রাম্প, না, মোদী, কে...

Russia Ukraine War Stop: বিশ্বরাজনীতিতে বড় খবর! অবশেষে সত্যিই বন্ধ হতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ? ট্রাম্প, না, মোদী, কে...
Russia Ukraine War Stop: বার্লিনে দুই দিনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পরে কূটনীতিকেরা নানা জটিল বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, কোন দিকে যাবে আগামী দিনের বিশ্ব-রাজননীতি। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কী হবে? ইউক্রেনকে কীভাবে যুদ্ধ থেকে নিরাপদ রাখা যায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সত্যিই কি তবে থামছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ (Russia Ukraine War Stop?) সারা পৃথিবী উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেছে যুদ্ধ থামার। একদিক থেকে নরেন্দ্র মোদী (Narendra Modi), অন্য দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)-- ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছেন, যাতে বিবদমান এই দুই দেশ একটা শান্তির আবহে ফিরে আসে। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প গত সোমবারই বলেছিলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে একটি শান্তিচুক্তি করার পথে এখন আমরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছি! বার্লিনে ইউরোপীয় নেতা ও মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির (Volodymyr Zelenskyy) বৈঠকের পরেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কী বলছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Russian President Vladimir Putin)?
বার্লিন-বৈঠক
বার্লিনে দুই দিনের উচ্চপর্যায়ের ওই বৈঠকের পর কূটনীতিকেরা নিজেদের মধ্যে বহু আলোচনা করেছেন বিশ্ব-রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কী হবে? সামরিক আগ্রাসন থেকে কীভাবে নিরাপদ রাখা যায় ইউক্রেনকে-- তাঁরা আলোচনা করেছেন তা নিয়েও। ওই বৈঠকের আগে জেলেনস্কি বলেছিলেন, পশ্চিম সামরিক জোটে (ন্যাটো) যোগ দেওয়ার আশা ত্যাগের বিনিময়ে ইউক্রেন আইনি বাধ্যবাধকতার সঙ্গে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়। প্রসঙ্গত, এই ন্যাটোই ছিল যত নষ্টের গোড়া। ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিলে তাদের তৎপরতা আরও বাড়বে, এমন যুক্তি দেখিয়েই ২০২২ সালে ইউক্রেনে হামলা চালায় রাশিয়া। ইউরোপের নেতারা বলেছেন, মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে ভূখণ্ড-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্যের সমাধান এখনও হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠছেই, একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ পর্যন্ত সম্ভব কি না?
বার্লিন বৈঠকে কী আলোচনা?
ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত বার্লিন বৈঠকে অংশ নেন। ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন ও ন্যাটোর প্রধান নেতারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে ইউরোপীয় নেতারা একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি ইউক্রেনের বাহিনীকে সহায়তা প্রদান,তার আকাশসীমার নিরাপত্তা দেখা এবং নিরাপদ জলসীমা নিশ্চিত করাও তাদের লক্ষ্য থাকবে। তবে ঠিক কীভাবে এ ধরনের নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে ইউক্রেন বেশ সতর্ক।
জেলেনস্কি
বার্লিনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলেনস্কি বলেছিলেন, সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি এবং তার আওতায় থাকা সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিয়েভের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা করা বা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকাটা জরুরি।
যুদ্ধবিরতি কি সত্যিই নিকটে?
ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, শান্তিচুক্তি খুব কাছাকাছি, তবে সেটি স্থায়ী কোনো চুক্তি ছাড়াই ঘটবে। বর্তমানে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার হাতে। সেনাবাহিনীর পিছু হটা ও সামরিক সহায়তা কমে যাওয়ায় ইউক্রেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে ধীরে ধীরে রাশিয়া আরও ভূখণ্ড দখল করছে। এর আগে ২০১৪ সালে ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া। আবার সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি। এই সুযোগ কি ছাড়বে রাশিয়া? যুদ্ধ থামাবে তারা? না কি, ইউক্রেনকে চাপে রাখবে? সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, রাশিয়া একমাত্র তখনই যুদ্ধ বন্ধে রাজি হবে, যখন তারা মনে করবে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে যুদ্ধবিরতিতে তাদের লাভ বেশি হবে। তারা কারও কথায় কান দেওয়ার দেশ নয়।
