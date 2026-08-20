/বিরক্ত পুতিনের আগুনে ক্রোধই যেন আকাশপথে এসে ফের পুড়িয়ে দিল ইউক্রেনকে! মৃত্যু ১৪, আহত ৩৩

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধই কি দীর্ঘতম যুদ্ধ? কবে শুরু হয়েছে এই দুটি দেশের যুদ্ধ, মানুষ ভুলে গিয়েছেন। এর মধ্যে ভলগা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়েছে, প্রথমে জো বাইডেন পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার নাক গলিয়েছেন, সারা বিশ্ব এ নিয়ে উৎকর্ণ হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ যেন থেমেও থামছে না। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও আশপাশের এলাকায় রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩৩ জন। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ খবর নিশ্চিত করেছে।
রাতভর হামলায়
কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিচকো জানিয়েছেন, রাতভর চালানো হামলায় জনবসতি এলাকা ও স্টোরেজগুলিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে শহরের সামরিক প্রশাসন জানিয়েছে। কিয়েভের আঞ্চলিক গভর্নর তিমুর তাকাচেঙ্কো জানান, বৃহত্তর কিয়েভ অঞ্চলের ব্রোভারি জেলায় হামলায় আরও একজন নিহত ও একজন আহত হন। তবে এই মৃত্যু কিয়েভ শহরে নিহত ১৪ জনের হিসেবের মধ্যে রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।
উদ্বেগে ন্যাটো সদস্যদেশ
হামলায় একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জরুরি সেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে কাজ করছেন। ইউক্রেনের বিমানবাহিনী এর আগে সতর্ক করে জানায়, কিয়েভ অঞ্চলের কাগারলিক গ্রামের কাছে রাশিয়ার ‘কালিবর’ ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত হয়েছে এবং সেগুলি রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। ইউক্রেনে রুশ হামলার কারণে প্রতিবেশী ন্যাটো সদস্য দেশগুলিতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পোল্যান্ডের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ইউক্রেন সীমান্ত-সহ দেশের আকাশসীমা রক্ষায় তারা যুদ্ধবিমান মোতায়েন করে এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করছে। রোমানিয়ার তরফে জানা গিয়েছে, ইউক্রেন সীমান্তের কাছে রাতে আকাশে বেশ কিছু সন্দেহজনক লক্ষ্য শনাক্ত করা হয়। এরপর ন্যাটোর মিশনে থাকা দুটি স্প্যানিশ যুদ্ধবিমান এবং রোমানিয়ার একটি হেলিকপ্টারকে আকাশে পাঠানো হয়। রোমানিয়ার মন্ত্রণালয় আরো জানায়, একটি ড্রোন গালাতির কাছে সে দেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। পরে সেটি একটি জনবসতিহীন এলাকায় বিধ্বস্ত হয়।
ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ
রাশিয়াও ইউক্রেনের বড় ধরনের ড্রোন হামলার কথা জানিয়েছে। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন বলেছেন, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত প্রায় ২৫০টি ড্রোন মস্কো অঞ্চলের দিকে উড়ে আসে। এর বেশিরভাগই রাজধানী থেকে দূরে ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, মস্কো অঞ্চলে ২৮টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দুই দেশই দূরপাল্লার হামলা বাড়িয়েছে। এর ফলে উভয় পক্ষেই বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে। ইউক্রেনও রাশিয়ার উপর পাল্টা হামলা বাড়িয়েছে। ইউক্রেনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাশিয়াকে আলোচনার টেবিলে এনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য চাপ দেওয়ার লক্ষ্যেই এসব হামলা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এটা কি কোনও পথ? এর জেরে যে ক্ষতি হচ্ছে, যে মৃত্যু হচ্ছে, তার দাম কে দেবে? তার দায় কে নেবে?
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