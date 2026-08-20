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বিরক্ত পুতিনের আগুনে ক্রোধই যেন আকাশপথে এসে ফের পুড়িয়ে দিল ইউক্রেনকে! মৃত্যু ১৪, আহত ৩৩

Russia Attacks Kyiv: যুদ্ধ যেন থেমেও থামছে না। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও আশপাশের এলাকায় রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩৩ জন। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ খবর নিশ্চিত করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 20, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:41 PM IST
বিরক্ত পুতিনের আগুনে ক্রোধই যেন আকাশপথে এসে ফের পুড়িয়ে দিল ইউক্রেনকে! মৃত্যু ১৪, আহত ৩৩

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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