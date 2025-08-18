English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Putin 'Poop Suitcase': ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে আলাস্কায় পুতিন, রুশ প্রেসিডেন্টের বডিগার্ডদের হাতে মল-বাক্স! কেন?

Poop Suitcase To Trump-Putin Alaska Summit: বেলারুশের রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে দেখা করার সময় পুতিন পড়ে যান ও তারপর পোশাকেই 'মলত্যাগ' করে ফেলেন! বৈঠকের সময় শুধু তাঁকে ঘিরে রাখা-ই নয়, রুশ গোয়েন্দারা সুরক্ষার স্বার্থে আরও বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 18, 2025, 04:52 PM IST
Putin 'Poop Suitcase': ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে আলাস্কায় পুতিন, রুশ প্রেসিডেন্টের বডিগার্ডদের হাতে মল-বাক্স! কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক দশকেরও বেশি সময় পর পুতিনের মার্কিন সফর (Putin US Visit)। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার দুই শীর্ষ রাষ্ট্রনেতার মুখোমুখি বৈঠক (Trump Putin meet)। ১৫ অগাস্ট আলাস্কায় হয় বৈঠক। জানা গিয়েছে, শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন যখন বৈঠক করছেন, তখন তাঁর বডিগার্ডদের হাতে দেখা যায় 'পুপ স্যুটকেস' (Poop Suitcase)! 

কী এই 'পুপ স্যুটকেস'?
'পুপ স্যুটকেস' হচ্ছে আসলে মল-বাক্স! রুশ প্রেসিডেন্টের বডিগার্ডদের হাতে ছিল মল-বাক্স! পুতিন যখন ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করছেন, তখন তাঁর মলমূত্র সংগ্রহের জন্য একটি মল-বাক্স বহন করেছিলেন তাঁর দেহরক্ষীরা (Putin Poop Suitcase)।

কেন এই অদ্ভূত মল-বাক্স?
রুশ রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিদেশি শক্তি যাতে কোনও তথ্য না পেতে পারে সেজন্যই এই অস্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পুতিনের বিদেশ সফরের সময় তাঁর দেহরক্ষীরা তাঁর মলমূত্র ওই স্যুটকেসে সংগ্রহ করেন, তারপর তা রাশিয়ায় ফিরিয়ে আনেন। এমনটাই খবর। 

পুতিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা
পুতিনের সুরক্ষার জন্য তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীরা কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। বৈঠকের সময় শুধু তাঁকে ঘিরে রাখা-ই নয়, রুশ গোয়েন্দারা সুরক্ষার স্বার্থে আরও বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেন। যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য, এই বর্জ্য সংগ্রহ করে বিশেষ ব্যাগে সংরক্ষণ এবং বিশেষ ব্রিফকেসে করে তা দেশে ফিরিয়ে আনা।

পোশাকেই মলত্যাগ পুতিনের!
তবে এই ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগেও এমনটা হয়েছে। ২০১৭-র মে মাসে পুতিনের ফ্রান্স সফরের সময়ও এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাতে ৭২ বছর বয়সী রুশ রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনও তথ্যই বিদেশি কোনও শক্তি না পায়। উল্লেখ্য, এর একবার গুজব ছড়িয়েছিল যে পুতিন পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত। আবার একবার গুজব ছড়িয়েছিল যে, ২০২৩ সালে বেলারুশের রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে দেখা করার সময় পুতিন পড়ে যান ও তারপর পোশাকেই 'মলত্যাগ' করে ফেলেন!

আরও পড়ুন, India Gold Reserve: টন টন সোনার খোঁজ মিলল ৬ জেলায়! আরও ৪ জায়গায় চলছে খনন... নিলামে প্রথম সোনার খনির ব্লক...

আরও পড়ুন, Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
PutinPoop SuitcaseTrump Putin meetAlaska summit
পরবর্তী
খবর

Nigeria Boat Accident: মর্মান্তিক নৌকাডুবি! ৪০ জনেরও বেশি মৃত্যু! উদ্ধারকারীরা সামিল তল্লাশি অভিযানে...
.

পরবর্তী খবর

Delhi Crime: পরকীয়ায় লিপ্ত মা! পুরনো পাপের শাস্তি দিতে দু'বার ধ*র্ষণ ছেলের ...