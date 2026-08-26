/ভারতের 3AC-তে প্রথমবার! রুশ তরুণীর ভিডিয়ো ভাইরাল, ‘এমনটাও হয়?’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে ঘুরতে এসে ভারতীয় রেলের 3AC কামরায় প্রথমবার সফর। আর সেই অভিজ্ঞতাই বদলে দিল এক রুশ তরুণীর ভারত সম্পর্কে ধারণা। রাশিয়ার ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর আলেনা মাকুশের 3AC সফরের ভিডিয়ো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ চর্চায়। জানা গিয়েছে, গত ১২ জুলাই ভারতে এসেছেন আলেনা। তার আগে তিনি বালিতে ছিলেন। ভারতে আসার পর প্রথম দিকে এখানকার পরিবেশ তাঁর কাছে কিছুটা কঠিন মনে হয়েছিল। বালির শান্ত পরিবেশের সঙ্গে ভারতের কোলাহল, ভিড় এবং নানা বৈপরীত্য তাঁর কাছে একেবারেই আলাদা ছিল।
এরপরই ভারতীয় ট্রেনে 3AC কামরায় সফর করেন তিনি। ৪৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক বন্ধুর সঙ্গে স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে ওঠেন আলেনা। কামরায় ঢুকেই প্রথমে তিনি শৌচাগার এবং আয়না দেখেন। এরপর নিজের বার্থে গিয়ে চারপাশটা দেখেন। কামরার পরিবেশ দেখে বেশ অবাক হন আলেনা। বিশেষ করে তুলনামূলক কম ভিড় দেখে তাঁর ভালো লাগে। ট্রেনের খাবারও তাঁর পছন্দ হয়েছে। জানলার বাইরে ছুটে চলা দৃশ্য দেখতে দেখতে খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতাকে তিনি উপভোগ করেছেন।
আলেনার কথায়, ট্রেন সফরের এই সাধারণ মুহূর্তগুলিই তাঁকে ছোটবেলার ট্রেনযাত্রার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। কামরায় ডিমের গন্ধ থাকলেও সেই মুহূর্তটাও তাঁর কাছে আনন্দের ছিল। তবে শুধু ট্রেন সফর নয়, ভারতে আসার পর ধীরে ধীরে দেশটাকেও নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছেন আলেনা। তাঁর মতে, ভারতে দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি, কোলাহল ও নীরবতা, বিশৃঙ্খলা ও শান্তি—সবকিছুই পাশাপাশি দেখা যায়। প্রথমে এই বৈপরীত্য তাঁকে অবাক করলেও পরে সেটাই তাঁর কাছে ভারতের বিশেষত্ব হয়ে ওঠে।
আলেনা জানিয়েছেন, ভারতে যত বেশি সময় কাটাচ্ছেন, ততই তাঁর ভয় কমছে। বরং ভারত তাঁকে অনেক কিছু শেখাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এমনকী, এই দেশ এবং এখানকার জীবনযাত্রার প্রেমে পড়তে শুরু করেছেন বলেও জানিয়েছেন রুশ তরুণী।
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