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ভারতের 3AC-তে প্রথমবার! রুশ তরুণীর ভিডিয়ো ভাইরাল, ‘এমনটাও হয়?’

Russian Woman India: ভারতে এসে প্রথমবার 3AC কামরায় ট্রেন সফর করলেন রুশ ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর আলেনা মাকুশ। ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, কম ভিড়, খাবার এবং জানলার পাশের দৃশ্য তাঁর বেশ ভালো লাগে। প্রথমে ভারতকে নিয়ে কিছুটা ভয় থাকলেও ধীরে ধীরে সেই ধারণা বদলে যায় আলেনার। তাঁর ট্রেন সফরের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:42 PM IST
ভারতের 3AC-তে প্রথমবার! রুশ তরুণীর ভিডিয়ো ভাইরাল, ‘এমনটাও হয়?’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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