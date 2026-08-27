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নেপাল নিয়ে বিরাট দাবি সদগুরুর! বললেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি চিনের কাজে হস্তক্ষেপ না করেই...

Sadhguru on Nepal Flash Floods: নেপালের হড়পা বান দেখে ব্যথিত সদগুরু! চিনা কর্তৃপক্ষের কাছে এক আবেগঘন আবেদন জানিয়ে সদগুরু অনুরোধ করেছেন, নিখোঁজ পুণ্যার্থীদের সন্ধানে সহায়তা করতে যেন তাঁকে ও তাঁর ছোট স্বেচ্ছাসেবী দলটিকে দ্রুত গিরং যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 27, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:49 PM IST
নেপাল নিয়ে বিরাট দাবি সদগুরুর! বললেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি চিনের কাজে হস্তক্ষেপ না করেই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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