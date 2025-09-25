Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...
Milton Keynes Ananda Club Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাবে এই বছর দুর্গাপুজাকে শান্তিনিকেতনের শিল্প আর যামিনী রায়ের লোকশিল্পের ছোঁয়ায় এক নতুন রূপ দিয়েছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং তার সঙ্গে সারেগামা খ্যাত শিল্পী ইন্দ্রাণী দত্ত ও জয় ভৌমিকের গান উপভোগ করা যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশের মাটিতে দুর্গাপুজা মানে শুধু উৎসব নয়, এক টুকরো বাংলার ছবি। আর সেই ছবিকে আরও রঙিন করে তুলছে মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাব, যারা এবছর তাদের পূজোয় নিয়ে এসেছে এক অনন্য ভাবনা। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই পুজায় দেখা যাবে শান্তিনিকেতনের আলপনা শিল্প ও যামিনী রায়ের লোকশিল্পের এক দারুণ মেলবন্ধন।
১৯৮৯ সালে মাত্র এগারোটি পরিবারের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই ক্লাবের। আজ এটি শুধু একটি পুজা কমিটি নয়, বরং বিলেতের বুকে এক বিশাল সাংস্কৃতিক পরিবার। পুজা ছাড়াও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজসেবা এবং মানবিক কাজকর্মে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের এই সাফল্যর প্রমাণ মিলেছে গত বছর পাওয়া চারটি সম্মানজনক পুরস্কারে, যার মধ্যে অন্যতম "GSOE Recognition Award"।
এবছরের বিশেষ আকর্ষণ
মণ্ডপ সজ্জায় শান্তিনিকেতনের রূপ: এবছর সিম্পসন ভিলেজে তৈরি হয়েছে এক বিশাল মণ্ডপ, যা সাজানো হয়েছে শান্তিনিকেতনের আদলে। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের এই শিল্পপীঠের অনুপ্রেরণায় নন্দলাল বসুর আলপনা এবং যামিনী রায়ের লোকশিল্পের ছোঁয়ায় মণ্ডপ সেজে উঠেছে। সবকিছুই হাতে আঁকা ও হাতে তৈরি, যা এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রঙের ছটা: ছোটদের পরিবেশনায় থাকছে ওয়াল্ট ডিজনির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মিউজিক্যাল, যার নাম 'Once Upon a Dream'। এছাড়াও থাকছে ভরতনাট্যম ও কত্থকের মনোমুগ্ধকর যুগলবন্দী, ক্লাবের নিজস্ব কোরাস, ইলিউশন ডান্স এবং অবশ্যই ধুনুচি নাচের প্রতিযোগিতা।
খাবারে বাঙালিয়ানা: পুজার দিনগুলোতে থাকছে বাঙালি রান্নার এক অসাধারণ সম্ভার। ক্লাবের নিজস্ব হেঁশেলে তৈরি হবে নানা ধরনের পদ।
জমকালো সমাপ্তি: পুজার শেষ দিন, অর্থাৎ ২রা অক্টোবর, থাকছে এক মহেন্দ্রক্ষণ। মঞ্চে পারফর্ম করবেন 'মারাঠি মন্ডল', যার পর শুরু হবে এক জমকালো বলিউড মিউজিক্যাল ইভনিং। সেখানে গান গাইবেন সারেগামা খ্যাত ইন্দ্রাণী দত্ত এবং জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা জয় ভৌমিক।
মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাবের এই আয়োজন বিলেতের বুকে বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এক অনবদ্য উদাহরণ। এই পুজো যেন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বিলেতের বুকে এক টুকরো বাংলা।