English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...

Milton Keynes Ananda Club Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাবে এই বছর দুর্গাপুজাকে শান্তিনিকেতনের শিল্প আর যামিনী রায়ের লোকশিল্পের ছোঁয়ায় এক নতুন রূপ দিয়েছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং তার সঙ্গে সারেগামা খ্যাত শিল্পী ইন্দ্রাণী দত্ত ও জয় ভৌমিকের গান উপভোগ করা যাবে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 25, 2025, 06:45 PM IST
Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশের মাটিতে দুর্গাপুজা মানে শুধু উৎসব নয়, এক টুকরো বাংলার ছবি। আর সেই ছবিকে আরও রঙিন করে তুলছে মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাব, যারা এবছর তাদের পূজোয় নিয়ে এসেছে এক অনন্য ভাবনা। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই পুজায় দেখা যাবে শান্তিনিকেতনের আলপনা শিল্প ও যামিনী রায়ের লোকশিল্পের এক দারুণ মেলবন্ধন।

Add Zee News as a Preferred Source

১৯৮৯ সালে মাত্র এগারোটি পরিবারের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই ক্লাবের। আজ এটি শুধু একটি পুজা কমিটি নয়, বরং বিলেতের বুকে এক বিশাল সাংস্কৃতিক পরিবার। পুজা ছাড়াও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজসেবা এবং মানবিক কাজকর্মে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের এই সাফল্যর প্রমাণ মিলেছে গত বছর পাওয়া চারটি সম্মানজনক পুরস্কারে, যার মধ্যে অন্যতম "GSOE Recognition Award"।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...

এবছরের বিশেষ আকর্ষণ

 মণ্ডপ সজ্জায় শান্তিনিকেতনের রূপ: এবছর সিম্পসন ভিলেজে তৈরি হয়েছে এক বিশাল মণ্ডপ, যা সাজানো হয়েছে শান্তিনিকেতনের আদলে। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের এই শিল্পপীঠের অনুপ্রেরণায় নন্দলাল বসুর আলপনা এবং যামিনী রায়ের লোকশিল্পের ছোঁয়ায় মণ্ডপ সেজে উঠেছে। সবকিছুই হাতে আঁকা ও হাতে তৈরি, যা এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে।
 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রঙের ছটা: ছোটদের পরিবেশনায় থাকছে ওয়াল্ট ডিজনির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মিউজিক্যাল, যার নাম 'Once Upon a Dream'। এছাড়াও থাকছে ভরতনাট্যম ও কত্থকের মনোমুগ্ধকর যুগলবন্দী, ক্লাবের নিজস্ব কোরাস, ইলিউশন ডান্স এবং অবশ্যই ধুনুচি নাচের প্রতিযোগিতা।
 

খাবারে বাঙালিয়ানা: পুজার দিনগুলোতে থাকছে বাঙালি রান্নার এক অসাধারণ সম্ভার। ক্লাবের নিজস্ব হেঁশেলে তৈরি হবে নানা ধরনের পদ।
 
জমকালো সমাপ্তি: পুজার শেষ দিন, অর্থাৎ ২রা অক্টোবর, থাকছে এক মহেন্দ্রক্ষণ। মঞ্চে পারফর্ম করবেন 'মারাঠি মন্ডল', যার পর শুরু হবে এক জমকালো বলিউড মিউজিক্যাল ইভনিং। সেখানে গান গাইবেন সারেগামা খ্যাত ইন্দ্রাণী দত্ত এবং জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা জয় ভৌমিক।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: পুজোয় কলকাতায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ! তবু মনে রেখো...

মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাবের এই আয়োজন বিলেতের বুকে বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এক অনবদ্য উদাহরণ। এই পুজো যেন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বিলেতের বুকে এক টুকরো বাংলা।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengal
পরবর্তী
খবর

California shocking case: ধর্ষককে চাকু দিয়ে বারবার কোপানোর পর গলার শিরা কেটে বলল, 'ওর মৃত্যুই প্রাপ্য...মেরে শান্তি পেয়েছি...'
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...