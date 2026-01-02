English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • 356 Death Sentences: রোজ প্রায় ১টি করে মৃত্যুদণ্ড? অবিশ্বাস্য! ৩৫৬ ডেথ সেনটেন্সে মাথা ঘুরল সারা বিশ্বের...

356 Death Sentences: যুবরাজ সালমান ভিশন-২০৩০ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নীতি তাঁর সেই কর্মসূচিকেই কি পিছিয়ে দিচ্ছে না? ৩৫৬টি মৃত্যুদণ্ড বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 2, 2026, 05:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গড়ে প্রায় প্রতিদিন ১টি করে মৃত্যুদণ্ড! ২০২৫ সালে সৌদি আরবে ৩৫৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড (356 executions in 2025) দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এক বছরে মৃত্যুদণ্ডের নতুন রেকর্ড তৈরি করল সৌদি (Saudi Arabia)। সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকেরা বলেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চালু হওয়া মাদকবিরোধী যুদ্ধের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযানে (drug crackdown) অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

 মৃত্যুদণ্ড

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে শুধু মাদকসংক্রান্ত মামলাতেই ২৪৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে টানা দুবছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে নতুন রেকর্ড করল সৌদি আরব। ২০২৪ সালে সে দেশে ৩৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালের শেষের দিকে মাদকসংক্রান্ত মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিধান পুনর্বহাল করে সৌদি আরব। এর আগে প্রায় তিন বছর ধরে নাশকতামূলক মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর স্থগিত ছিল।

মাদকবিরোধী অভিযান

মাদকবিরোধী অভিযান শুরুর পর থেকে সৌদিতে হাইওয়ে ও সীমান্তে পুলিসি উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। সেখান থেকে মাদকের লাখ লাখ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে বহু পাচারকারীকে।

আরবের ইমেজে টোল?

আরব দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কারণে সমালোচিত হয়ে এসেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলি এই পদক্ষপকে বাড়াবাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীর সামনে সৌদি আরবকে আধুনিক দেশ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টার পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এবং এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তারা। মানবাধিকারকর্মীরা বলেছেন, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ভিশন-২০৩০ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই নীতি তাঁর সেই কর্মসূচিকেই কি পিছিয়ে দিচ্ছে না?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
356 executions in Saudi Arabia356 Death Sentences in Saudi356 executions in 2025Saudi Arabia executionsSaudi Arabia Death Sentencesdrug crackdownSaudi Arabiacrackdown on narcoticsexecutions tied to drug-related offences
