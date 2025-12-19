English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Pakistani Beggars: ২৪ হাজার ভিখারিকে জোর করে ফেরত পাঠানো হল পাকিস্তানে! ধমকও দেওয়া হল ইসলামাবাদকে...

Saudi Arabia Deports Pakistani Beggars: ইসলামাবাদকে সতর্ক করার পরে ২৪০০০ পাকিস্তানি ভিক্ষুককে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাল সৌদি আরব। সৌদি সম্প্রতি পাকিস্তানি নাগরিকদের উপর নজরদারি কঠোর করেছে। বিদেশে সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তি এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তানিদের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা নিয়ে উদ্বেগের কারণে এই পদক্ষেপ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 19, 2025, 07:16 PM IST
Pakistani Beggars: ২৪ হাজার ভিখারিকে জোর করে ফেরত পাঠানো হল পাকিস্তানে! ধমকও দেওয়া হল ইসলামাবাদকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌদি আরব (Saudi Arabia) পাকিস্তানে (Pakistan) ফেরত পাঠাল পাকিস্তানি ভিক্ষুকদের। মোট ২৪ হাজার পাকিস্তানি (24,000 Pakistanis)। আরব আমিরশাহি ও সৌদিতে সম্প্রতি ভিসার ক্ষেত্রে কিছু কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। আর এই প্রেক্ষিতেই তাদের অভিযোগ, এই ভিক্ষুকদের মধ্যেই একটা বড় অংশই সৌদিতে ঢুকে পড়ার পরে অপরাধমূল কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে! আশ্চর্যের হল, পাকিস্তানও স্বীকার করেছে যে, এই প্রবণতা তাদের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Paush Amavasya 2025: পৌষ অমাবস্যায় বিরল মুহূর্ত! সন্ধেবেলাতেই মাহেন্দ্রক্ষণ! ছোট্ট এ কাজটি করলেই কাটবে রাহুকেতুর দোষ...

ভিখিরি বহিষ্কার

সৌদি আরব প্রায় ২৪,০০০ পাকিস্তানি ভিক্ষুককে তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। যাকে পোশাকি ভাষায় বলে ডিপোর্ট। তবে এই পদক্ষেপ করার আগে সৌদি সরকার বারবার ইসলামাবাদকে সতর্ক করেছিল। বলেছিল, পাকিস্তান যেন ওমরাহ বা হজ ভিসার আড়ালে ভিক্ষুকদের সৌদি আরবে আসাটা বন্ধ করে দেয়। তদন্তে দেখা গিয়েছে, এই ভিক্ষুকরা একা আসেন না; বরং একটি সুসংগঠিত চক্র বা 'মাফিয়া' তাদের তীর্থযাত্রী হিসেবে সৌদিতে পাঠায়। তাদের প্রধান লক্ষ্যই থাকে মক্কা ও মদিনার পবিত্র স্থানগুলিতে ভিক্ষা করা।

ভিসা-কঠোরতা

শুধুমাত্র সৌদি আরব নয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এবং এই একই কারণে তারাও বহু পাকিস্তানিকে ফেরত পাঠিয়েছে।

কী বলছে পাকিস্তান?

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই পরিস্থিতিকে 'লজ্জাজনক' বলে বর্ণনা করেছে। তারা এই অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। এবং সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সিগুলির লাইসেন্স বাতিল করার নির্দেশও দিয়েছে।

আরও পড়ুন: Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু'দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে...

কূটনৈতিক বিড়ম্বনা

পাকিস্তানে এখন ভয়ংকর সংকট চলছে। কিন্তু পাকিস্তানের এই চলতি অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের এই ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে দেশটির মুখ পুড়িয়েছে। পাকিস্তানকে বড় ধরনের কূটনৈতিক বিড়ম্বনাতেও ফেলেছে। সৌদি আরব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যদি এই পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তবে সাধারণ পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের ভিসা পাওয়া ভবিষ্যতে আরও কঠিন হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে তারা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Pakistani BeggarsSaudi Arabia Deports Pakistani BeggarsUAE imposed visa restrictionsvisa restrictions on PakistanPakistani citizenscriminal activitiesUAE
পরবর্তী
খবর

Saudi Arabia Snowfall: বরফচাদরে ঢাকা সৌদি, বিরল তুষারপাত মরুদেশ আরবে! অবিশ্বাস্য একটা আবহাওয়া...
.

পরবর্তী খবর

Delhi High Court: মিউচুয়াল ডিভোর্সে ১ বছর সেপারেশন মোটেই জরুরি নয়! চাইলেই পেতে পারেন: হাইকোর...