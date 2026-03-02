Iran Hits Saudi Aramco Refinery: সৌদিতে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্ তেল শোধনাগারে আঘাত হানল ইরান, দাউদাউ আগুন, ভয়ংকর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran Drone Attack Saudi Aramco Refinery: সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে রাস তানুরা শোধনাগারটি চালায় 'সৌদি আরামকো'। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি টার্মিনাল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 2, 2026, 02:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খামেইনির মৃত্যুর পর একের পর এক মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইরান। এবার আমেরিকার দোসর সৌদি আরবের উপরে আরও ভয়ংকর আঘাত হানল ইরান। মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিশাল তেল কোম্পানি হল অ্যারামকো। সেই অ্যারামকোর রাস তানুরা তেল শোধনাগারে ড্রোন হামলা চালা ইরান। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্য়ম সূত্রে খবর, অ্যারামকোর ওই তেল শোধনাগারে আঘাত হেনেছে Shahed-136 ড্রোন।  শেষ খবর, ওই হামলার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাস তানুরা শোধনাগা। ফলে সৌদি ও বিশ্বে তেল সরবারহে বিশাল ধাক্ক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্লুমবার্গের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হামলার কারণে সৌদি আরবের রাস তানুরা শোধনাগারটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হামলার ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হলেও আগুন ছিল "অল্প এবং নিয়ন্ত্রণে"। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। মধ্যপ্রাচ্যে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, ঠিক তখনই রাস তানুুরা শোধনাগারে এই ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটল। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সামরিক বিমান হামলার জবাবে উপসাগরীয় দেশগুলো এবং ইসরায়েলের ওপর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে রাস তানুরা শোধনাগারটি চালায় 'সৌদি আরামকো'। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি টার্মিনাল। এই কেন্দ্রটি অপরিশোধিত তেল উৎপাদন এবং পরিশোধন—উভয় কাজের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্ট অনুযায়ী, এখানে প্রতিদিন ৫,৫০,০০০ ব্যারেলেরও বেশি তেল পরিশোধন করা সম্ভব।

এই কেন্দ্রের সাথে যুক্ত রপ্তানি টার্মিনালটি প্রতিদিন লাখ লাখ ব্যারেল তেল ট্যাঙ্কারে লোড করে আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠাতে পারে, যা বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে একে। বিশাল এই অবকাঠামোতে রয়েছে তেল শোধনাগার, বিশাল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, পাইপলাইন এবং একটি বিশাল বন্দর—যেখান থেকে সারা বিশ্বে তেল পাঠানো হয়।

এর গুরুত্ব বিবেচনা করে রাস তানুরায় অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উন্নত নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কৌশলগতভাবে এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে তেল সরবরাহের জন্য এটি অপরিহার্য। তাই এখানে সামান্য কোনো গোলযোগ বা বিঘ্ন ঘটলে বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

বর্তমানে তেলের বাজারে গত চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অস্থিরতা চলছে। ইরান ও সংলগ্ন দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের মোট তেলের প্রায় ২০% এই সরু পথটি দিয়েই সরবরাহ করা হয়। ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে এই পথ বন্ধ না করলেও, নিরাপত্তার অভাবে অনেক জাহাজ কোম্পানি এখান দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জ্বালানি পথে এক ধরণের অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

জ্বালানি বাজার এখন দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার আশঙ্কায় রয়েছে। যদি উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে তেল রপ্তানি ব্যাহত হয়—বিশেষ করে যদি হরমুজ প্রণালী অচল থাকে—তবে বিশ্ববাজারে তেলের সংকট দেখা দিতে পারে। ঠিক যখন বিশ্বজুড়ে তেলের চাহিদা বাড়ছে, তখনই এই সরবরাহ ঘাটতি সারা বিশ্বে নতুন করে মূল্যস্ফীতি বা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে। এরই মধ্যে বাজারে তেলের দাম বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৮০ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে।

গত সপ্তাহান্ত থেকে ইরান সংঘাত এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় এবং সেদেশের জনগণকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানায়। এর জবাবে ইরানও ইসরায়েলসহ সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টা সিরিজ হামলা চালিয়েছে।

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "সৌদি আরব রাজ্য ইরানের এই নগ্ন ও কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান জানাচ্ছে।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই হামলা কোনো অজুহাতে বা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিশেষ করে ইরান ভালো করেই জানত যে, সৌদি আরব আগেই নিশ্চিত করেছিল যে তারা তাদের আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করে ইরানের ওপর কোনো হামলা চালাতে দেবে না। এই হামলার প্রতিবাদে সৌদি কর্তৃপক্ষ রিয়াদে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আলিরেজা এনায়াতিকে তলব করেছে।

