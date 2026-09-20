/সৌদির রাজধানীতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! মোট কত মৃত্যু? হুথিদের দাবি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌদি-হুথি সংঘাত দিনে দিনে নয়া মোড় নিচ্ছে। ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথিরা দাবি করেছে, তারা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ এবং লোহিত সাগরের উপকূলে থাকা কিছু তেল ও জ্বালানি প্রস্তুত কেন্দ্রে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আর সৌদি জানিয়েছে, রিয়াধের দিকে ছোড়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তারা আকাশেই ধ্বংস করেছে। অন্য কোনো হামলা বা হতাহতের খবর নিশ্চিত করেনি তারা।
কালো ধোঁয়া
শনিবার রিয়াধের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে জ্বালানি রাখার একটি জায়গা থেকে সহসা কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। কিছু সময়ের জন্য বিমান চলাচলও ব্যাহত হয়। গত জুলাই থেকে হুথিরা সৌদি আরবে হামলা বাড়িয়ে দেওয়ার পরে এই প্রথম রিয়াধে ফের বিমান হামলার সতর্কসংকেত বাজানো হল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের নাগরিকদের মধ্যপ্রাচ্যে সতর্ক থাকতে বলেছে। সম্ভাব্য ফ্লাইট বাতিল বা যাতায়াতে সমস্যা হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে তারা। ইরান সমর্থিত হুথিরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে অসামরিক বিমানবন্দরও রয়েছে। সামরিক এই সংঘাত দ্রুত আরও বড় আকার নিতে পারে-- এক বিবৃতিতে এরকমই বলেছে তারা। এতে বলা হয়, ওই অঞ্চলে ভ্রমণের বিষয়টি আমেরিকানদের গুরুত্ব-সহকারে পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা
ওদিকে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশ, তাইফ, ফারাসান ও ইয়ানবু শহরের দিকে আসা কয়েকটি হামলা ঠেকিয়েছে। হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া আল-সারিয়া অনলাইনে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, তাঁরা রিয়াধের গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ এবং ইয়ানবু শহরে সৌদি রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোর কিছু পরিকাঠামো লক্ষ্য করে অনেকগুলি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, ইয়েমেনের রাজধানী সানা শহরে সৌদি হামলার জবাব হিসেবেই এই হামলা।
দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ
ইয়েমেনে দীর্ঘদিন ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। একদিকে রয়েছে হুথিরা, অন্যদিকে রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেন সরকার। সৌদি আরব ইয়েমেন সরকারকে সমর্থন করে। সাম্প্রতিক সময়ে হুথিরা সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে। তারা আরও দাবি করেছে, ইয়েমেনে একটি সৌদি যুদ্ধবিমানও তারা নামিয়ে দিয়েছে।
সমুদ্রপথের সংঘাত
হুথিরা ইয়েমেনের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর মোকা এবং পেরিম দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কথা জানিয়েছে। এই এলাকা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচল করে এবং সৌদি আরব তেল রফতানির জন্য এই সমুদ্রপথ ব্যবহার করে। হুথিরা বলেছে, ইয়েমেনে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার বন্দর ও বিমানবন্দরের উপর সৌদি-অবরোধের জবাব হিসেবেই তারা সমুদ্রপথে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। ইরানকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলতি যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই সৌদি আরবের তেলবাহী জাহাজগুলি এখন লোহিত সাগরের এই পথের উপর আরও বেশি করে নির্ভর করছে।
হুথি-সৌদি বিবাদ
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বার বার হুথিদের নিশানা হয়েছে সৌদি আরব। দিনআষ্টেক আগে দক্ষিণ সৌদির চারটি এলাকা-- আভা, খামিস মুশাইত, জাজান এবং নাজরান-- কে নিশানা করে হুথি গোষ্ঠী। হামলার সময় ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ফিদায়েঁ ড্রোনে কেঁপে ওঠে ওই সমস্ত অঞ্চল। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক অসামরিক আর্থিক পরিকাঠামো। তৈলক্ষেত্রেও ধরে যায় আগুন। ঘটনায় আহত হন নারী ও শিশু-সহ মোট ৭৩ জন সাধারণ নাগরিক। মঙ্গলবারও হুথিদের হামলায় ১৩ জন জখম হয়েছেন।
কত মৃত্যু?
অসমর্থিত একটি সূত্রমারফত জানা গিয়েছে, শনিবার হুথি ও সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর মধ্যে লড়াইয়ে অন্তত ৪৮ জন মারা গিয়েছেন। হুথিরা বলেছে, তাদের ৩১ জন যোদ্ধা মারা গেছে। অন্যদিকে ইয়েমেন সরকারের পক্ষ ১৭ জন সেনা নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)