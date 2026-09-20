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সৌদির রাজধানীতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! মোট কত মৃত্যু? হুথিদের দাবি...

Saudi-Houthi Conflict Updates: সৌদি-হুথি সংঘাত দিনে দিনে নয়া মোড় নিচ্ছে। ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথিরা দাবি করেছে, তারা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ এবং লোহিত সাগরের উপকূলে থাকা কিছু তেল ও জ্বালানি প্রস্তুত কেন্দ্রে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আর সৌদি জানিয়েছে, রিয়াধের দিকে ছোড়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তারা আকাশেই ধ্বংস করেছে। অন্য কোনো হামলা বা হতাহতের খবর নিশ্চিত করেনি তারা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:57 AM IST
সৌদির রাজধানীতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! মোট কত মৃত্যু? হুথিদের দাবি...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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