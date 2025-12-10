English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Second Hottest Year: বছর-বছর লাফিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা! এবার বিশ্ব ইতিহাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় উষ্ণতম বছর হতে চলেছে এই সালটি...

Second Hottest Year 2025: গত মাসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে উল্লেখজনক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। এর মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন আরও স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই যে চড়চড় করে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, আগামী দিনে কী হবে এর জেরে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 10, 2025, 05:58 PM IST
Second Hottest Year: বছর-বছর লাফিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা! এবার বিশ্ব ইতিহাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় উষ্ণতম বছর হতে চলেছে এই সালটি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে এল আশ্চর্য তথ্য! এই ২০২৫ সাল বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয় (2025 second hottest year on record) বা তৃতীয় সর্বোচ্চ উষ্ণ বছর হতে চলেছে। সম্ভবত ২০২৪ সালটিই উষ্ণতার রেকর্ডে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ হওয়ার জায়গাটা ধরে রাখবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের (Copernicus Climate Change Service) বিজ্ঞানীরা মঙ্গলবার এমন আভাসই দিয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Govt Employee's January Holidays: জানুয়ারিতে পরপর অনেকগুলি দিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মচারীরা! দুর্দান্ত ঘোষণায় উল্লসিত...

জলবায়ু এবং ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন

গত মাসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু তারা উল্লেখজনক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। তবে, এর মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনই আরও স্পষ্ট হয়েছে। আরও স্পষ্ট হয়েছে আমেরিকার মনোভাব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু বিষয়ক উদ্যোগ কমিয়ে আনতে চাইছে। ওদিকে অন্য কয়েকটি দেশ কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ কমানোর নিয়মটি শিথিল করার চেষ্টায় আছে।

শিল্পপূর্ব যুগের মতো

কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস (Copernicus Climate Change Service) তথা C3S মাসিক বুলেটিনে বলেছে, সম্ভবত চলতি বছরও বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার শিল্পপূর্ব যুগের (১৮৫০--১৯০০) তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো টানা তিন বছর এমন প্রবণতা দেখা যাবে। তাছাড়া জলবায়ু সংক্রান্ত যেসব তথ্য হাতে আসছে, তার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে, কত দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে!

জলবায়ু পরিবর্তন

আসলে চলতি বছরও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন থাকতে দেখা গিয়েছে। ফিলিপিন্সে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। স্পেনে গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলের ঘটনা ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই আবহাওয়া এমন ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ বছর

গত বছর, অর্থাৎ, ২০২৪ সালটি পৃথিবীর ইতিহাসে ছিল সবচেয়ে উষ্ণ বছর। প্রাকৃতিক কারণে বছর-বছর তাপমাত্রা কিছুটা ওঠানামা করলেও বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখেছেন। তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, এই উষ্ণতাবৃদ্ধির প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো এবং তা থেকে তৈরি হওয়া গ্রিনহাউস গ্যাস। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বলেছে, বিশ্বের তাপমাত্রা নথিভুক্তি শুরু করার পর থেকে করা হিসাব অনুসারে, বিশ্বে গত ১০ বছরই ছিল সবচেয়ে উষ্ণ বছর! C3S (সিথ্রিএস) ১৯৪০ সাল থেকে তাপমাত্রার তথ্য সংরক্ষণ করে আসছে। ১৮৫০-এর দিকের বিশ্ব-তাপমাত্রার পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে এগুলি যাচাই করা হয়।

আরও পড়ুন: Dakshineswar Kali Mandir: দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির কার? এ কি পাবলিক প্রপার্টি, না কি পার্সোনাল? এই প্রশ্নে নতুন করে শুরু...

আর নয় ১.৫

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার মধ্যে রাখার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। সম্মত হয়েছিল কারণ, এতে উষ্ণতা বৃদ্ধির ভয়াবহতম প্রভাবগুলি এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু এখন রাষ্ট্রসংঘ বলছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্যটি বাস্তবে আর পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে, দেশগুলিকে দ্রুত কার্বন নিঃসরণ কমানোর আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
second hottest year 2025third hottest year 2025Copernicus Climate Change ServiceC3Sglobal warming
পরবর্তী
খবর

WATCH Pak Army Spokesperson: ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রকাশ্যেই সুন্দরী মহিলা সাংবাদিককে পাক সেনাকর্তা... ভিডিয়োতে দাবানল
.

পরবর্তী খবর

Humayun Kabir: মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হ...