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গাছ আঁকড়েই ২ দিন! ১৭০০০ শিশুর মধ্যে অলৌকিক রক্ষা ৮-এর জোয়েলের, ফিরে পেতেই মায়ের অঝোর কান্না

Nepal Flash Flood: কোথাও সন্তানদের নাম না পেয়ে তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে তারা আর বেঁচে নেই। কেবল কান্নাকাটি করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। তবে ভাগ্যক্রমে, আগেই নিজের ছোট ছেলেকে জীবিত খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:30 PM IST
গাছ আঁকড়েই ২ দিন! ১৭০০০ শিশুর মধ্যে অলৌকিক রক্ষা ৮-এর জোয়েলের, ফিরে পেতেই মায়ের অঝোর কান্না

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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