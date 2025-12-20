Bangladesh Unrest: দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ধৃত ৭! কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, বললেন ইউনূস...

Bangladesh Unrest: দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ধৃত ৭! কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, বললেন ইউনূস...
Bangladesh Unrest: চট্টগ্রামে এক তরুণ হিন্দু আইনজীবী, সাইফুল ইসলাম আলিফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে দীপুচন্দ্র দাস-কাণ্ডের এই গ্রেফতারের খবরটি আসে। ওই আইনজীবীকে আদালত চত্বরে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এ কী চলছে বাংলাদেশে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে হত্যার ঘটনায় (Deepu Chandra Das lynching Case) সাতজন গ্রেফতার (Seven Arrested In Bangladesh)। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহম্মদ ইউনূস (Muhammad Yunus) জানিয়েছেন, চট্টগ্রামে এক হিন্দু যুবককে হত্যার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি এ নিয়ে সোশ্যাল হ্যান্ডল থেকেও পোস্টও করেন।
আরও পড়ুন: US Attacks on ISIS: আইএসআইএসে'র ঘাঁটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প! সেনা হত্যার প্রতিশোধে জ্বলে উঠল মার্কিন মুলুক, ধুলোয় মিশল...
প্রেক্ষাপট
চট্টগ্রামে এক তরুণ হিন্দু আইনজীবী, সাইফুল ইসলাম আলিফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে গ্রেফতারের এই খবরটি আসে। ওই আইনজীবীকে আদালত চত্বরে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন, কোনো ধরনের হিংসা বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিই সহ্য করা হবে না।
মুহম্মদ ইউনূস
ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দ্রুত অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বাংলাদেশে। ভিডিয়ো ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছেন ইউনুস। সেখানে তিনি লেখেন-- ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মহম্মদ লিমন সরকার, মহঃ. তারেক হোসেন, মহঃ মানিক মিয়া, এরশাদ আলি, নিজুম উদ্দীন, আলমগির হোসেন এবং মহঃ মিরাজ হোসেন আকন। সরকার আশ্বাস দিয়েছে, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে, দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Russia Ukraine War Stop: বিশ্বরাজনীতিতে বড় খবর! অবশেষে সত্যিই বন্ধ হতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ? ট্রাম্প, না, মোদী, কে...
বার্তা
ড. ইউনূস জোর দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা অপরাধীকে এই পরিবেশ নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। তিনি সবাইকে আইনি প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)