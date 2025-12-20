English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bangladesh Unrest: চট্টগ্রামে এক তরুণ হিন্দু আইনজীবী, সাইফুল ইসলাম আলিফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে দীপুচন্দ্র দাস-কাণ্ডের এই গ্রেফতারের খবরটি আসে। ওই আইনজীবীকে আদালত চত্বরে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এ কী চলছে বাংলাদেশে?

সৌমিত্র সেন | Dec 20, 2025, 05:09 PM IST
Bangladesh Unrest: দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ধৃত ৭! কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, বললেন ইউনূস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে হত্যার ঘটনায় (Deepu Chandra Das lynching Case) সাতজন গ্রেফতার (Seven Arrested In Bangladesh)। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহম্মদ ইউনূস (Muhammad Yunus) জানিয়েছেন, চট্টগ্রামে এক হিন্দু যুবককে হত্যার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি এ নিয়ে সোশ্যাল হ্যান্ডল থেকেও পোস্টও করেন।

প্রেক্ষাপট 

চট্টগ্রামে এক তরুণ হিন্দু আইনজীবী, সাইফুল ইসলাম আলিফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে গ্রেফতারের এই খবরটি আসে। ওই আইনজীবীকে আদালত চত্বরে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন, কোনো ধরনের হিংসা বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিই সহ্য করা হবে না।

মুহম্মদ ইউনূস

ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দ্রুত অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বাংলাদেশে। ভিডিয়ো ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছেন ইউনুস। সেখানে তিনি লেখেন-- ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মহম্মদ লিমন সরকার, মহঃ. তারেক হোসেন, মহঃ মানিক মিয়া, এরশাদ আলি, নিজুম উদ্দীন, আলমগির হোসেন এবং মহঃ মিরাজ হোসেন আকন। সরকার আশ্বাস দিয়েছে, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে, দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

বার্তা 

ড. ইউনূস জোর দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা অপরাধীকে এই পরিবেশ নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। তিনি সবাইকে আইনি প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।

