Blast in Wedding: আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বিয়েবাড়িতে রক্তস্রোত! প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে মৃত বহু...

Blast in Wedding: আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বিয়েবাড়িতে রক্তস্রোত! প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে মৃত বহু...
Pakistan blast: অতিথি বেশে সুইসাইড বোম্বার হিসাবে বিয়েবাড়িতে প্রবেশ। ভয়ংকর বিস্ফোরণে সাতজনের মৃত্যু এবং ২৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। বিস্ফোরণের পর এলাকা ভেঙে পড়ে এবং উদ্ধারকাজে জটিলতা তৈরি হয়। পুলিস এবং নিরাপত্তা বাহিনী হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য অভিযান চালাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়েবাড়িতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। মুহূর্তেই এলাকা পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে! বিস্ফোরণের তীব্রতায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, এবং রক্ত ও মাটির মাঝে ভেসে ওঠে ধ্বংসস্তূপ। নাচতে থাকা অতিথিরা মুহূর্তেই ছিটকে পড়ে। ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু এবং ২৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনাটি অবশ্য এখানের নয়, পাকিস্তানের।
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দেরা ইসমাইল খান জেলায় শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেরা ইসমাইল খান জেলার সরকারপন্থী সম্প্রদায়ের নেতা নূর আলম মেহসুদের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আততায়ী অতিথি বেশে সুইসাইড বোম্বার হিসাবে বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে। শরীরে বাঁধা বিস্ফোরক ভেস্ট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলে ছাদ ভেঙে পড়ে, যা উদ্ধারকাজকে আরও কঠিন করে তোলে।
কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন ‘ভাল তালিব’ ছিল, অর্থাৎ একজন প্রাক্তন বিদ্রোহী যিনি রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং বাকি সবাই তার আত্মীয়। নিহত ও আহতদের নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়, তবে বেশ কয়েকজনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন।
পুলিস এলাকা ঘিরে ফেলেছে এবং অভিযানের মাধ্যমে হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পিস কমিটির নেতা ওয়াহিদুল্লাহ মেহসুদ, যিনি জিগরি মেহসুদ নামেও পরিচিত, হামলার শিকার হয়েছেন। যদিও এখন পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে পাকিস্তানি তালেবান (টিটিপি) এর পেছনে রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে একের পর এক হামলার অভিযোগ রয়েছে।
এটি নতুন নয়—এর আগেও গত মাসে, খাইবার পাখতুনখোয়ার বান্নু জেলায় শান্তি কমিটির সদস্যদের হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। ২০২৫ সালের নভেম্বরেও, শান্তি কমিটির অফিসে হামলা চালিয়ে সাতজনকে হত্যা করা হয়। এই হামলাগুলোর পেছনে সন্ত্রাসী শক্তির ছায়া, যে ছায়া দিনে দিনে আরও গভীর হচ্ছে।
