  • Iran Israel War: শুভশ্রী, প্রিয়দর্শিনীর কথা তো জানেনই, কিন্তু হাজার হাজার বাঙালি আটকে গালফে... কী হবে তাঁদের?

Iran Israel War: ইরানের বিরুদ্ধে চলছে আমেরিকা ও ইজরালের যৌথ যুদ্ধ। আতঙ্কে আছে বহু মানুষ এবং তারই মাঝে আটকে আছে বেশ কিছু বাঙালি।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 2, 2026, 07:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো:চলছে ইরান বনাম আমেরিকা ও ইজরালের যৌথ যুদ্ধ। যুদ্ধের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আকাশসীমার পথ। ফলে দুবাইতে আটকে পড়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু মানুষ। 

বিখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও তার ছেলে ছুটি কাটাতে দুবাইতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের মাঝেই তিনি আটকে পড়েছেন সেখানে। তার স্বামী, পরিচালক ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, রাজ চক্রবর্তী এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তারা হোটেলের ভেতরে আছেন এবং নিরাপদে আছে। আমরা গভীর চিন্তায় আছি যদিও বহু নাগরিক দুবাইতে নিরাপদে আছে বলেই জানা গিয়েছে।'

অনন্যা দত্ত, কুয়েতের এক নাগরিক, সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি ও তার স্বামী স্থানীয় বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা হতে দেখেছেন। 

সইবাল বসু, একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ২০০৪ থেকে দোহার একটি কোম্পানিতে কাজ করছেন। তিনি বলেছেন, 'সে ও তার সহকর্মীরা দেখেছেন কীভাবে কাতারের রাজধানী থেকে ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাটিঁর দিকে ইরানীয়ান মিসাইল উড়ে যাচ্ছে।' তাছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, 'দোহার আকাশরেখায় কালো ধোঁয়ার আবরণ রয়েছে।'

ব্যবসায়ী পার্থ সারাথি দেব বাহরাইন থেকে জানিয়েছেন, কতৃর্পক্ষরা তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে যেতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজে দেখেছি ইরানের ১৪টা মিসাইল ও ৯টা ড্রোন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ভয়ের সঙ্গে বেঁচে আছি।' 

কলকাতার মেয়র ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ও দুই মেয়ে সৌদি আরবের এক তীর্থ স্থানে আটকে আছেন। ফিরহাদ হাকিমের বড় মেয়ে, প্রিয়াদর্শিনী যুদ্ধের মাঝে তার অভিজ্ঞতা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন। 'আমরা নিরাপদে আছি কিন্তু সেনাবাহিনীরা তৈরি আছে যুদ্ধে জন্য। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে মিসাইল উড়ে যেতে দেখেছি।'

শনিবার, ভারতের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সমস্ত ভারতীয় বিমান সংস্থাকে পশ্চিম এশিয়ার বিশাল আকাশসীমা দিয়ে বিমান চালানো এড়িয়ে চলতে বলেছেন। ইরানে মার্কিন-ইজরালের যৌথ হামলা এবং উপসাগর জুড়ে তেহরানের প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

 

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

