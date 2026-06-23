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বাইরে তীব্র হিটওয়েভ, গাড়ির ভিতরে ভয়ংকর গরমে মৃত্যু শিশুদের! কী এই 'ওমেগা ব্লক', যা এভাবে কেড়ে নিল প্রাণ?

Severe Heatwave: লন্ডনের এক কলেজের জলবায়ু গবেষক বলেছেন, এই আবহাওয়া-পরিস্থিতি 'ওমেগা ব্লক' নামে পরিচিত, যা উত্তর আফ্রিকা ও সাহারা মরুভূমি থেকে গরম বাতাস টেনে আনছে। এদিকে স্বস্তির বাতাস মিলছে না। তা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ তো আছেই। তাই তাপপ্রবাহ আরও তীব্র হচ্ছে।

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 23, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:09 PM IST
বাইরে তীব্র হিটওয়েভ, গাড়ির ভিতরে ভয়ংকর গরমে মৃত্যু শিশুদের! কী এই 'ওমেগা ব্লক', যা এভাবে কেড়ে নিল প্রাণ?
Image Credit: কেন জলে ডুবে মৃত্যু হল গরমে? কী রহস্য? প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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বাইরে তীব্র হিটওয়েভ, গাড়ির ভিতরে ভয়ংকর গরমে মৃত্যু শিশুদের! কী এই 'ওমেগা ব্লক', যা
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