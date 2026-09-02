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তিস্তা চিনের হাতে, আকাশে চিনা যুদ্ধবিমান! ফেরার আগে বাংলাদেশকে নিয়ে বিস্ফোরক হাসিনা

 Bangladesh: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, ক্ষমতায় ফেরার জন্য নয়, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতেই বাংলাদেশে ফিরতে চান তিনি। তাঁর দাবি, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতা ফেরানো জরুরি। তিনি আরও বলেন, একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ শুধু সে দেশের জন্য নয়, ভারত ও গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:46 AM IST
তিস্তা চিনের হাতে, আকাশে চিনা যুদ্ধবিমান! ফেরার আগে বাংলাদেশকে নিয়ে বিস্ফোরক হাসিনা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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