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শিয়রে ঝুলছে মৃত্য়ুর খাঁড়া, প্রাণ বাজি রেখে এবছরই দেশে ফিরছেন হাসিনা

Sheikh Hasina: শেখ হাসিনা ওই সাক্ষাতকারে বলেন, এবছরই দেশে ফিরছি। আমরা দল শুধুমাত্র একটি দল নয়, একটি বাহিনী। বাংলাদেশে সংখ্য়ালুদের উপরে আঘাত মানে দেশের সংবিধানের উপরে আঘাত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 28, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:41 PM IST
শিয়রে ঝুলছে মৃত্য়ুর খাঁড়া, প্রাণ বাজি রেখে এবছরই দেশে ফিরছেন হাসিনা
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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