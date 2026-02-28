English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Baba Vanga Prediction: সিরিয়ার পতনেই শুরু হবে ভয়ংকর যুদ্ধ, ইরান-আমেরিকার এই লড়াইয়ের মারাত্মক কী পরিণতির কথা বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা?

Baba Vanga Prediction: সিরিয়ার পতনেই শুরু হবে ভয়ংকর যুদ্ধ, ইরান-আমেরিকার এই লড়াইয়ের মারাত্মক কী পরিণতির কথা বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা?

Baba Vanga Prediction: সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ২০২৬ সালের শুরুতে একটি "মহাযুদ্ধ" শুরু হওয়ার বিষয়ে তাঁর কথিত ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে নতুন করে চর্চা করছেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 28, 2026, 10:32 PM IST
Baba Vanga Prediction: সিরিয়ার পতনেই শুরু হবে ভয়ংকর যুদ্ধ, ইরান-আমেরিকার এই লড়াইয়ের মারাত্মক কী পরিণতির কথা বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল-আমেরিকা। ইরানের এক গার্লস স্কুলে বোমা পড়েছে। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর, ওই বোমা হামলায় ৫৭ জন ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে মিসাইল দেগেছে আমেরিকা। সবেমিলিয়ে এক যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে চলেছে মধ্য প্রাচ্যের একাধিক দেশ। এরকমই এক পরিস্থিতিতে আলোচনায় উঠে এসেছেন বাবা ভাঙ্গা। বুলগেরিয়ার এই অন্ধ মিস্টিক নারীর ভবিষ্যৎবাণী তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশক পরেও সমানভাবে বিতর্ক ও কৌতুহল সৃষ্টি করে চলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ২০২৬ সালের শুরুতে একটি "মহাযুদ্ধ" শুরু হওয়ার বিষয়ে তাঁর কথিত ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে নতুন করে চর্চা করছেন—অনেকের ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতি সেই দিকেই মোড় নিচ্ছে।

কে এই বাবা ভাঙ্গা

১৯১১ সালে জন্মগ্রহণকারী বাবা ভাঙ্গাকে প্রায়ই "বলকানের নস্ট্রাদামুস" বলে অভিহিত করা হয়। শৈশবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর তিনি দাবি করেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখার এক অলৌকিক ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। তাঁর অনুসারীদের মতে, তিনি কয়েক দশক ধরে বিশ্বের বড় বড় সব ঘটনার নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ৯/১১-এর জঙ্গি হামলা, বিভিন্ন চরমপন্থী গোষ্ঠীর উত্থান।

ইতিহাসবিদ এবং বিজ্ঞানীদের ঘোর সন্দেহ থাকার পরও এই আন্তর্জাতিক অস্থিরতার সময়গুলোতে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যৎবাণীগুলো ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবা ভাঙ্গার নামে প্রচলিত সবচেয়ে আলোচিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে একটি হল ২০২৬ সালে শুরু হতে যাওয়া একটি বড় মাপের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে। সেখানে বলা হয়েছিল, এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু হবে। পরবর্তীতে এটি পাশ্চাত্যের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন অংশ বিধ্বস্ত হবে এবং বিশ্বের ক্ষমতা কাঠামো পুরোপুরি বদলে যাবে।

বাবা ভাঙ্গা তাঁর ভবিষ্যৎবাণীতে বলেছিলেন, "সিরিয়ার পতন হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ শুরু হবে। বসন্তকালে প্রাচ্যে এমন এক সংঘাত ছড়িয়ে পড়বে যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেবে এবং পশ্চিমকে ধ্বংস করে দেবে।" বর্তমানে সিরিয়ার পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেকের মনে ভয় জাগছে যে তাঁর এই দর্শন হয়তো বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে মৃত এই নারী ৯/১১ হামলা এবং কুরস্ক সাবমেরিন দুর্ঘটনার মতো পূর্বাভাসের জন্য বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পান; সিরিয়া সম্পর্কে তাঁর সেই রহস্যময় সতর্কতা আবারও সবার নজর কেড়েছে যেখানে তিনি বলেছিলেন—সিরিয়া বিজয়ীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, কিন্তু সেই বিজয়ী আগের মতো কেউ হবে না।

আরও পড়ুন-ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো; ফ্লাইট বাতিল হলে টাকা ফেরত পাবেন কীভাবে? জানুন নিয়ম...

আরও পড়ুন-গোয়ালঘরে উদ্ধার মহিলার ঝুলন্ত দেহ, মারাত্মক অভিযোগ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিরুদ্ধে

এই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী যুদ্ধের ফলে ইউরোপ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে, যার ফলে মহাদেশটির বড় একটি অংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। একইসঙ্গে দাবি করা হয় যে, এই পরিস্থিতির শেষে রাশিয়া আরও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হবে, যা শেষ পর্যন্ত বিশ্বের প্রভাব ও ক্ষমতার ভারসাম্যকে পুরোপুরি বদলে দেবে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাবা ভাঙ্গার নিজের মুখে বলা এসব ভবিষ্যৎবাণীর কোনো নথিভুক্ত বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। বর্তমানে যা কিছু প্রচারিত হচ্ছে, তার বড় অংশই মূলত অন্যের মুখ থেকে শোনা বা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

সংকটের সময় বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যৎবাণীগুলো ভাইরাল হওয়ার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এটি মূলত অনিশ্চিত সময়ে মানুষের মনে অর্থ খোঁজার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা। যখনই বিশ্বে যুদ্ধ বা অস্থিরতা নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়, তখনই মানুষ ভয় থেকে মুক্তি পেতে বা ভবিষ্যৎ জানতে মরমিবাদ ও এই ধরণের ভবিষ্যৎবাণীর দিকে ঝুঁকে পড়ে, যার ফলে এক্স (X) বা ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে বাবা ভাঙ্গার কথা বারবার ট্রেন্ডিং হতে থাকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
Iran Israel War 2026us attack iranBaba Vanga PredictionIran Israel War 2026
পরবর্তী
খবর

US Iran Conflict: বাহরাইন-আমিরশাহি-কুয়েত-কাতার, মার খেয়েই মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল দেগে দিল ইরান
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal Final Voter List: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ যাচ্ছে ৬ লাখ নাম...