H1B Visa Rules for Indians: আমেরিকা কি পুরোপুরি H1B ভিসা বন্ধের পথে? ইলন মাস্কের মন্তব্যে ঝড়... কী হবে হাজার হাজার পড়ুয়া আর চাকুরীজীবিদের ভবিষ্যত?

H1B Visa Rules for Indians: আমেরিকা কি পুরোপুরি H1B ভিসা বন্ধের পথে? ইলন মাস্কের মন্তব্যে ঝড়... কী হবে হাজার হাজার পড়ুয়া আর চাকুরীজীবিদের ভবিষ্যত?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: H-1B ভিসা (H1B Visa) ও আমেরিকার অভিবাসন বিরোধী নীতি (US Immigration Rule) নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ইলন মাস্ক (Elon Mask)। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে 'পিপল বাই ডব্লিউটিএফ' (People By WTF) তাঁর সাক্ষাৎকার নেন জ়িরোধার সহপ্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথ। রবিবার পডকাস্টটি সম্প্রচারিত হয়। সেখানে আমেরিকায় অভিবাসন প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে এই মন্তব্য করেন মাস্ক। তিনি বলেছেন যে, আমেরিকা, প্রতিভাবান ভারতীয়দের কাছ থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছে। আমেরিকার আজকের অর্থনীতির উন্নতির পিছনে ভারতীয়দের অবদান অনস্বীকার্য।
প্রায় দু'ঘণ্টার ওই পডকাস্টের একেবারে শেষের দিকে উঠে আসে আমেরিকায় অভিবাসন প্রসঙ্গ। নিখিল জানান, দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকায় বহু অভিবাসন হয়েছে। অনেক বুদ্ধিমান, দক্ষ মানুষেরা সে দেশে গিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে মাস্কও বলেন, 'হ্যাঁ, যে প্রতিভাবান ভারতীয়েরা আমেরিকায় গিয়েছেন, তাঁদের থেকে আমেরিকা ভীষণ ভাবে উপকৃত হয়েছে।' টেসলাকর্তা কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিখিলের প্রশ্ন, এখন বিষয়টি বদলে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না? তাতে দু'জনেই হেসে ওঠেন। তবে মাস্ক তখনও নিজের অবস্থানই অনড় থাকেন। আমেরিকায় কর্মরত প্রতিভাবান ভারতীয়দের প্রসঙ্গে ফের একই মন্তব্য করেন তিনি।
তাঁর বক্তব্য হাজার হাজার ভারতীয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্রমবর্ধমান মার্কিন ভিসা বিধিনিষেধ এবং নীতিগত অনির্দেশ্যতার কারণে বিশ্বমানের শিক্ষা, লাভজনক ক্যারিয়ার, উন্নত জীবনযাত্রা এবং সামাজিক গতিশীলতার আমেরিকান স্বপ্ন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। কিছু আমেরিকানের ধারণা যে তাদের চাকরি অন্য দেশের লোকেরা কেড়ে নিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি জানি না এটি কতটা বাস্তব। আমার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হল যে প্রতিভাবান লোকের অভাব সবসময়ই থাকে। তাই আপনি জানেন, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি মনে করি এই কঠিন কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিভাবান লোক খুঁজে পেতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয় এবং তাই আরও প্রতিভাবান লোক ভাল হবে।'
টেসলা, স্পেসএক্স, এক্স এবং এক্সএআই-এর মালিক মাস্ক আরও বলেন যে তার কোম্পানিগুলিতে, বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাবান লোকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি 'H-1B ভিসার কিছু অপব্যবহার' সম্পর্কেও কথা বলেছেন। তবে, তিনি মনে করেন না যে, প্রোগ্রামটি বন্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, আপনি জানেন, H-1B প্রোগ্রামের কিছু অপব্যবহার হয়েছে। এটা বলা ঠিক হবে যে, আপনি জানেন, কিছু আউটসোর্সিং কোম্পানি H-1B ফ্রন্টে সিস্টেমটি ব্যবহার করেছে, এবং আমাদের সিস্টেমের গেমিং বন্ধ করা উচিত। তবে আমি অবশ্যই এই চিন্তাভাবনার স্কুলে নেই যে আমাদের H1B প্রোগ্রামটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমি মনে করি তারা বুঝতে পারছে না যে এটি আসলে খুব খারাপ হবে।'
কয়েক দশক ধরে, H-1B ভিসা ভারত, চিন এবং অন্যান্য দেশের তরুণ প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানীদের জন্য বছরের পর বছর ধরে পড়াশোনাকে উচ্চ বেতনের চাকরিতে রূপান্তরিত করার এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সম্ভাবনা তৈরি করার একটি সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেপ্টেম্বরে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন যে নতুন H-1B ভিসার আবেদনের জন্য ১ লক্ষ ডলার খরচ হবে। H-1B ভিসার ব্যাপক অপব্যবহার এবং জালিয়াতির অভিযোগের মধ্যে, H-1B ভিসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবির পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। H-1B ভিসাধারীরা আমেরিকানদের বেকার করে তুলছে বলে অভিযোগের মধ্যে। তবে, সম্প্রতি, ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি দক্ষ বিদেশিদের দেশে 'স্বাগত' জানাবেন যারা আমেরিকান কর্মীদের চিপস এবং ক্ষেপণাস্ত্রের মতো জটিল পণ্য তৈরি করতে 'শিক্ষা' দেবেন।
