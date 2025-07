Shubhanshu Shukla's Safe Landing: ১৮ দিনের মহাশূন্যপর্যটনশেষে পৃথিবীর মাটিতে শুভাংশুর শুভ পদার্পণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন শুভাংশু শুক্লা (Shubhanshu Shukla's Safe Landing)। কল্পনা চাওলা-কাণ্ডের পরে যে কোনও মহাকাশচারীরই মহাশূন্য় থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার বিষয়ে একটা বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। তবে, সেই সব বিপদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুভাংশুরা স্বর্গ থেকে ফিরলেন মর্ত্যে! প্রশান্ত মহাসাগরের উপর এসে নামলেন তাঁরা। শুভাংশু শুক্লা নিরাপদে ফেরায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Narendra Modi)।

ফ্লোরিডা থেকে

আমেরিকার ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উড়ান দিয়েছে শুভাংশুদের মহাকাশযান। যেখান থেকে নীল আর্মস্ট্রংদের অ্যাপোলো ১১ লঞ্চ করা হয়েছিল। সেই উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকেই একটি স্পেস এক্স ড্রাগন মহাকাশযানের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ফ্যালকন ৯ রকেট।

শুভাংশুর উঠে-আসা

১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর, লখনউয়ের এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম শুভাংশুর। বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লা সরকারি কর্মী, মা আশা গৃহবধূ। আলিগঞ্জের সিটি মন্টেসরি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। প্রথম প্রচেষ্টাতেই পেরোতে পেরেছিলেন NDA-র প্রবেশিকা। ২০০৫ সালে স্নাতক, পরে বি. টেক। তারপর ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এনডিএ-তে যোগ। ২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ। এরপর শুরু ফাইটার পাইলটের জীবনের।

I join the nation in welcoming Group Captain Shubhanshu Shukla as he returns to Earth from his historic mission to Space. As India’s first astronaut to have visited International Space Station, he has inspired a billion dreams through his dedication, courage and pioneering…

— Narendra Modi narendramodi) July 15 2025