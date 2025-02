Sikh Deportees: পাগড়ি খুলে, শিকলে বেঁধে আমেরিকার অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে ফেরত! অসন্তোষ শিখ সমাজে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে ফেরাচ্ছে আমেরিকা। মার্কিন সামরিক বিমানে করে আরও ১১৬ জন অবৈধ অভিবাসীকে দেশে ফেরাল ট্রাম্প সরকার। এই শরণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ সম্প্রদায়ের সদস্য। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। অভিযোগ, তাদের ধর্মচারণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমেরিকা। কার্যত হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে, এমনকী পাগড়ি খুলে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

একাধিক শরণার্থী জানিয়েছেন, আমেরিকায় অবৈধভাবে প্রবেশের সময় তাঁদের পাগড়ি খুলে নিতে বলা হয়েছিল। দেশে ফেরার সময় তাদের শেকলে বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়েছিল, যা তাঁদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক। কারণ পাগড়ির লম্বা কাপড়ে গলায় ফাঁস দিয়ে যদি কেউ আত্মঘাতী হয় তার দায় নেবে না আমেরিকার সরকার। এ ঘটনার পর, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ৷

Footage of Sikh Deportees Without Turbans Goes Viral - US Criticised By Religious Groups

Some of those arriving back to Amritsar airport could be seen sitting on the floor without their turbans, after they were reportedly told to remove them by US authorities. Others claim they… https://t.co/DWNUXlixRL pic.twitter.com/DHvNR8j71P

— RT_India (@RT_India_news) February 17, 2025