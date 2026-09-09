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বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর মাইনে কত, জানেন? ৬৪% বৃদ্ধির পর কত দাঁড়াল তাঁর নতুন স্যালারি?

Singapur PM Salary Hike: প্রধানমন্ত্রী ওয়াং এখন যে বেতন পাচ্ছেন, সেই হিসাবেই তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া রাজনৈতিক নেতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:44 PM IST
বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর মাইনে কত, জানেন? ৬৪% বৃদ্ধির পর কত দাঁড়াল তাঁর নতুন স্যালারি?
Image Credit: সিঙ্গাপুর সংসদ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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