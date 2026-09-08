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EXPLAINER: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: নিশ্চিত হারের মুখে ট্রাম্প, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছে আমেরিকা-- বলছে সমীক্ষা

Gallup poll Democrats vs Republicans: মার্কিন রাজনীতিতে ভোটারদের আনুগত্যের এমন বদল কোনও নতুন বিষয় নয়। ২০২৪ সালেও সাধারণ ভোটারদের দলীয় পরিচয়ে সামান্য এগিয়ে ছিল রিপাবলিকানরা। কিন্তু গত দুই বছরে সেই ধারা পুরোপুরি উল্টে গিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই ধরনের পরিবর্তনকে ‘থার্মোস্ট্যাটিক পাবলিক ওপিনিয়ন’ (Thermostatic Public Opinion) বলে থাকেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:27 PM IST
EXPLAINER: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: নিশ্চিত হারের মুখে ট্রাম্প, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছে আমেরিকা-- বলছে সমীক্ষা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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