Imran Khan: 'বন্দি নম্বর ৮০৪' ইমরানের সঙ্গে এটাই শেষ দেখা? জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন মূহ্যমান বোনেরা, বাইরে অপেক্ষায় হাজার হাজার সমর্থক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর এবং কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদনের পরে, ইমরান খানের (Imran Khan) তিন বোনকেই আদিয়ালা জেলের (Adiala Jail) ভেতরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেইমতো মঙ্গলবার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর বোনদের দেখা করতে দেওয়া হল। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এদিন রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে ঢুকতে দেওয়া হয় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (TET) সর্বময় নেতা ইমরানের তিন বোনকে। প্রাক্তন ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী পাক ক্যাপ্টেন গত দুবছর ধরে আদিয়ালা জেলে বন্দি। খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ এবং তাঁর সমর্থকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার মধ্যে তাঁদের এই সফরটি হচ্ছে।
মিডিয়ার সামনে বক্তব্য
ইমরান খানের বোনেরা জেলের ভেতরে তাঁর সাথে দেখা করার পর শীঘ্রই মিডিয়ার সামনে কথা বলবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সমর্থক ও সাংবাদিকরা জেলের বাইরে জড়ো হয়েছেন তাঁদের অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি শোনার জন্য।
সরকারের আশ্বাস ও রাজনৈতিক চাপ
আইনমন্ত্রীর বিবৃতি: পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন যে কারাবন্দী পিটিআই প্রধান ইমরান খান নিরাপদ আছেন। পার্লামেন্টে বক্তৃতা করার সময়, তারার তাঁকে 'বন্দী নম্বর ৮০৪' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, খান সম্পর্কিত গুজব এবং অস্থিরতার মধ্যে, 'বন্দী নম্বর ৮০৪ (ইমরান খান) কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না।'
পিটিআই নেতার প্রতিবাদ: খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী এবং পিটিআই নেতা সোহাইল আফ্রিদিকে বারবার ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আফ্রিদি আদিয়ালা জেলের বাইরে প্রতিবাদ করে বলেছেন যে পিটিআই প্রধান সম্পর্কে তথ্য না দেওয়া হলে সারা পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ করা হবে।
এদিকে, এদিন দিনভর আদিয়ালা জেলের বাইরে দলীয় সমর্থকরা হেস্তনেস্ত করার সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রথমে জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, ইমরানের তিন বোনকেই ভিতরে যেতে দেওয়া হবে। পরে জানানো হয়, ইমরানের এক বোন উজমা এবং একজন আইনজীবীকে অনুমতি দেওয়া হবে। এখনও জানা যায়নি, প্রকৃতপক্ষে কতজন বোনকে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছে। আদিয়ালা জেলের বাইরে সন্ধে পর্যন্ত সমর্থকরা ও সাংবাদিকরা অপেক্ষায় রয়েছেন। বাইরে বেরিয়ে পরিবারের তরফে সাংবাদিক ও দলীয় নেতাদের জানানো হবে।
ইমরানের ছেলের বক্তব্য: ইমরান খানের মৃত্যুর গুঞ্জন আবারও জাগিয়ে তুললেন তাঁর ছেলে কাশিম খান। কাশিমের দাবি, ‘অপরিবর্তনশীল’ কোনও কিছু লুকনো হচ্ছে তাঁদের থেকে। তাঁর মন্তব্য থেকে গুঞ্জন, তাহলে কি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর দিকেই ইঙ্গিত করছে তাঁর পরিবার। এদিকে ইমরানের দল পিটিআই বড় বিক্ষোভের পথে হাঁটছে। ইসলামাবাদ হাই কোর্ট ও আদিয়ালা জেলের বাইরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তারা।
সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রশ্নের জবাবে লিখিত ভাবে কাশিম জানিয়েছেন, 'বাবা নিরাপদে আছেন কিনা, আহত হয়েছেন কিংবা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা এটা জানতে না পারা এক প্রবল মানসিক অত্যাচার। ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছি না। আমাদের সবচেয়ে বড় ভয়, অপরিবর্তনশীল কিছু আমাদের থেকে লুকনো হচ্ছে কিনা।' ২০২২ সালের নভেম্বরের পর তিনি আর বাবাকে দেখেননি বলে জানাচ্ছেন ইমরান পুত্র। গত ৪৭ দিন ধরে ইমরান খান সম্পর্কে কোনও তথ্যও তাঁদের দেওয়া হয়নি বলে দাবি কাশিমের। এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, ইমরানকে গত ৬ সপ্তাহ ধরে একা একটা সেলে রাখা হয়েছে। দেখা করতে দেওয়া হয়নি বোনদের সঙ্গেও। কাশিমের অভিযোগ, শাহবাজ শরিফ সরকার ও তার পরিচালকরা সকলেই 'আইনত, নৈতিক ভাবে এবং আন্তর্জাতিক বিচারে' অপরাধী। আন্তর্জাতিক মহল এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুক, এই আহ্বানও জানিয়েছেন ইমরানপুত্র। যদিও জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ইমরানের স্বাস্থ্য একদম ঠিক আছে। তবুও গুঞ্জন ক্রমেই বাড়ছে। তিনি সুস্থ থাকলে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন, প্রশ্ন তুলছেন পিটিআই নেতা-সমর্থকরা। সব মিলিয়ে ইমরানকে নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছিল কয়েকদিন ধরেই।
