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ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত! ৫০ হাজার ফুট উপরে উঠল আগুনছাই, পাঁচ বিমানবন্দরের ৩০১টি বিমান বাতিল, বিরাট সংকটে ২২ হাজার

Six Airports Suspended, 301 Flights Affected: আগ্নেয়গিরি থেকে ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাতের জেরে দুটি ছাইয়ের স্তম্ভ তৈরি হয়েছে, যার একটি ২০,০০০ ফুট এবং অন্যটি প্রায় ৫০,০০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছয়। এই ছাইয়ের স্তম্ভের কারণে জাকার্তার সুকর্ণ-হাত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সব বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকেরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:36 PM IST
ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত! ৫০ হাজার ফুট উপরে উঠল আগুনছাই, পাঁচ বিমানবন্দরের ৩০১টি বিমান বাতিল, বিরাট সংকটে ২২ হাজার

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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