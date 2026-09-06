/ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত! ৫০ হাজার ফুট উপরে উঠল আগুনছাই, পাঁচ বিমানবন্দরের ৩০১টি বিমান বাতিল, বিরাট সংকটে ২২ হাজার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকেরা। সাধারণ মানুষ ভাবছেন, কবে বন্ধ হবে ভয়ংকর এই অগ্ন্যুৎপাত? আর পর্যটকেরা ভাবছেন, কবে ফের উড়তে শুরু করবে উড়ান?
ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সুকর্ণ-হাত্তা-সহ পাঁচটি বিমানবন্দর মিলিয়ে মোট ৩০১টি ফ্লাইট স্থগিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার আনাক ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির ছাই জাকার্তার কাছের আকাশসীমায় ছড়িয়ে পড়ায় আজ রবিবার ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। এতে ২২ হাজারের বেশি মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন।
সংকট
রবিবার সকালে সুকর্ণ-হাত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশসীমায় আগ্নেয়গিরির ছাই শনাক্ত হওয়ার পর ফ্লাইটগুলি স্থগিত করা হয়। এর মধ্যে ৫৮টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট রয়েছে।
সে দেশের পরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেছে, এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে সিঙ্গাপুরগামী ও সিঙ্গাপুর থেকে আসা ফ্লাইটে। দোহা, সিডনি, কুয়ালালামপুর-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক রুটের ফ্লাইটও এই কারণে সংকটে পড়েছে।
আনাক ক্রাকাতোয়া থেকে অগ্ন্যুৎপাত
আনাক ক্রাকাতোয়া থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় শুক্রবার গভীর রাতে। এরপর সেখানে একটানা ভূমিকম্প হয়, বয়ে যায় লাভাস্রোত, শোনা যায় বিকট শব্দ। আজ ভোরেও আগ্নেয়গিরিটি থেকে আরও দুটি অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আনাক ক্রাকাতোয়া জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত। সাম্প্রতিক এই অগ্ন্যুৎপাতের কারণে অবশ্য এখনও কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি বলেই নিশ্চিত করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
চোখে জ্বালা, উঠোনে ছাই
তবে ভয়ংকর সংকট তৈরি করেছে ছাই। আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের কারণে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি দেখা দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরেই থাকার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শ্বাসতন্ত্র, চোখ ও ত্বকের সুরক্ষায় মুখে মাস্ক ব্যবহারের কথাও বলেছেন তিনি। ছাইয়ের কারণে চোখে জ্বালাপোড়ার অভিযোগ ওঠার পরে গতকাল শনিবার কয়েকটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েকজন স্থানীয় জেলেও চোখে ব্যথা ও জ্বালাপোড়ার কথা জানিয়ে সাগরে মাছ ধরার কাজ আপাতত বাতিল করেছেন। অনেককেই চোখের জ্বালাপোড়া কমাতে চোখের ড্রপ ব্যবহার করতে হচ্ছে। ছাই ও ধুলোর আস্তরণ এত ঘন যে, বাড়ির সামনের উঠোন প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর ঝাঁট দিতে হচ্ছে!
মাঝে-মাঝেই বিধ্বংসী
সমুদ্র থেকে জেগে ওঠার পর থেকে আনাক ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরিটি মাঝেমধ্যেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮৩ সালের মাউন্ট ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের পরে তৈরি হওয়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখেই এটি জেগে উঠেছিল। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আনাক ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরিটি ধসে পড়ে। এতে সৃষ্ট বিশাল সুনামিতে ৪০০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়। জাভা ও সুমাত্রার কাছাকাছি উপকূলীয় এলাকায় হাজারো মানুষ বাস্তুচ্যুত ও আহত হন। বিজ্ঞানীরা পরে দেখতে পান, আগ্নেয়গিরিটি ধসে পড়ার সময় সেখান থেকে সরে যাওয়া কিছু পাথরের খণ্ডের উচ্চতা ছিল প্রায় ৭০ থেকে ৯০ মিটার।
রিং অব ফায়ার
ইন্দোনেশিয়া বিখ্যাত প্রশান্ত মহাসাগরীয় রিং অব ফায়ার-এ অবস্থিত। এই অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় পুরো প্রান্ত ঘিরে থাকা এই এলাকায় প্রায়ই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।
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