Philipines Flight Crash: প্রসঙ্গত, টাইফুন কালমায়েগির আঘাতে ফিলিপিন্সের মধ্যাঞ্চলে ২৬ জন নিহত হয়েছেন। টাইফুন কালমায়েগির বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়া আকারে বেড়ে ১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যাচ্ছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 5, 2025, 12:07 AM IST
Philippines Helicopter Crash: ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার! দুমড়েমুচড়ে ছারখার হয়ে আগুনে বিলীন...শোক, মৃত্যু একাধিক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টাইফুন কালমায়েগির ত্রাণকার্য চালানোর সময় ফিলিপিন্সের যুদ্ধ হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল। ৬ জন ক্রু সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন। 

ফিলিপিন্সের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, টাইফুন কালমায়েগি আঘাত হানার পর দুর্যোগ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় মঙ্গলবার একটি সামরিক হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। এতে হেলিকপ্টারে থাকা ছয়জন ক্রু সদস্যের সবারই মৃত্যু হয়েছে।

দেশের সামরিক বাহিনী পরে জানায় যে, একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল মিন্দানাও দ্বীপে সুপার হিউই হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষ এবং পাইলট ও ক্রু সদস্যদের বলে মনে করা ছয়টি দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। নিহতদের পরিবারের সদস্যদেরকে না জানানো পর্যন্ত তাদের পরিচয় গোপন রাখা হচ্ছে।

ইস্টার্ন মিন্দানাও কমান্ড (EastMinCom) জানিয়েছে, বিমানটি দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য টাইফুন-আক্রান্ত এলাকাগুলির দিকে যাচ্ছিল যখন এটি বিধ্বস্ত হয়।

কমান্ড একটি বিবৃতিতে বলেছে, 'ক্রু সদস্যদের সনাক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় ইস্টমিনকম জনগণের কাছে সহমর্মিতা, প্রার্থনা এবং সহযোগিতা কামনা করছে। অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া গেলে পরবর্তীতে জানানো হবে।'

একটি পৃথক বিবৃতিতে, ফিলিপিন্স বিমান বাহিনী (PAF) জানিয়েছে যে হেলিকপ্টারটি চারটি বিমানের একটি দলের অংশ ছিল, যা একটি 'র‍্যাপিড ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড নিডস অ্যানালিসিস' (RDANA) মিশন পরিচালনার জন্য দাভাও থেকে বুতুয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, টাইফুন কালমায়েগির আঘাতে ফিলিপিন্সের মধ্যাঞ্চলে ২৬ জন নিহত হয়েছেন। টাইফুন কালমায়েগির বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়া আকারে বেড়ে ১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যাচ্ছিল।

স্থানীয়ভাবে ‘টিনো’ নাম পাওয়া কালমায়েগি বুধবারের মধ্যে ফিলিপিন্সের ভিসায়াস দ্বীপপুঞ্জ ও পালাওয়ান দ্বীপের উত্তরাঞ্চল অতিক্রম করে দক্ষিণ চীন সাগরের দিকে এগিয়ে যাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এই টাইফুনের তাণ্ডব থেকে বাঁচতে কয়েক লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে ফিলিপিন্সের মধ্যাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় টাইফুন কালমায়েগি আঘাত হানতে শুরু করে বলে সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন। তীব্র ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি, দমকা হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাস কয়েক হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বাধ্য করে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা।এদিকে টাইফুন কালমায়েগি আঘাত হানার আগেই প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে অন্তত ৪০ জনের প্রাণহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া আরও ছয়জন নিখোঁজ রয়েছে।

কালমায়েগির প্রভাবে ফিলিপিন্সের মধ্যাঞ্চলীয় সেবু দ্বীপের সব শহর প্লাবিত হয়েছে। বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে গাড়ি, ট্রাক এমনকি বিশাল আকারের কনটেইনারও। সেবুর বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপ-প্রশাসক রাফায়েলিতো আলেজান্দ্রো টেলিফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এএফপিকে বলেছেন, কেবল সেবুতেই এখন পর্যন্ত ২১ জনের প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, টাইফুনের প্রভাবে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী বেশিরভাগ মানুষই জলে ডুবেই মারা গেছেন।

