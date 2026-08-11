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বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বৃহস্পতিবার! কখন শুরু গ্রহণ, কখন শেষ? কোন কোন জায়গা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে?

Total Solar Eclipse Date and Timings: মহাকাশপ্রেমীদের জন্য আগামীকালটা হতে চলেছে খুবই রোমাঞ্চকর একটি দিন। অনেকেই দিনটির অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে এবার সেই অপেক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে। আগামীকাল ১২ অগাস্ট আকাশে দৃশ্যমান হবে এক বিরল পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। ২০২৪ সালের এপ্রিলের পর বিশ্ব জুড়ে এটিই প্রথম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। আরও বিশেষ বিষয় হল, ১৯৯৯ সালের পর ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এটিই প্রথম পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:29 PM IST
বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বৃহস্পতিবার! কখন শুরু গ্রহণ, কখন শেষ? কোন কোন জায়গা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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