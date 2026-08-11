/বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বৃহস্পতিবার! কখন শুরু গ্রহণ, কখন শেষ? কোন কোন জায়গা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকাশপ্রেমীদের জন্য এক রোমাঞ্চকর ক্ষণের অপেক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে। আগামী ১২ আগস্ট আকাশে দৃশ্যমান হবে এক বিরল পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। ২০২৪ সালের এপ্রিলের পর বিশ্বজুড়ে এটিই প্রথম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। বিশেষ বিষয় হল, ১৯৯৯ সালের পর ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এটিই প্রথম পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। জানা গিয়েছে, সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের প্রচ্ছায়ায় সূর্য প্রায় ২ মিনিট ১৮ সেকেন্ড পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঢেকে থাকবে।
কখন, কোথায়
গ্রিনিচ সময় (GMT) অনুযায়ী আগামী ১২ আগস্ট বিকাল ৩টা ৩৪ মিনিটে সূর্যগ্রহণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর চাঁদের ছায়া দ্রুত পৃথিবীর উপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে। পূর্ণগ্রাসের মূল পথ, যাকে পাথ অফ টোটালিটি (Path of Totality) বলে, কেমন হবে সেটা? গ্রহণের প্রচ্ছায়া আর্কটিক অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম আইসল্যান্ড, উত্তর-পূর্ব পর্তুগাল এবং উত্তর স্পেন অতিক্রম করবে। বিশেষ করে স্পেনের লিওন, বুর্গোস, ভায়াদোলিদ, সানতান্দের, বিলবাও, জারাগোজা, ভ্যালেন্সিয়া ও পালমা শহর থেকে এই বিরল দৃশ্য সবচেয়ে ভালোভাবে উপভোগ করা যাবে।
স্পেনে
স্পেনে স্থানীয় সময় রাত ৮টা ২৭ মিনিটের দিকে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পূর্ণগ্রাস শুরু হবে, যা স্থানভেদে সর্বোচ্চ ১১০ সেকেন্ড স্থায়িত্ব পাবে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা পূর্ণগ্রাসের মূল বলয়ের সামান্য বাইরে অবস্থান করলেও, সেখানকার বাসিন্দারা সূর্যের ৯৯ শতাংশের বেশি অংশ ঢেকে যেতে দেখতে পাবেন।
গ্লোবাল ভিজিবিলিটি
আর কেমন হবে এই গ্রহণের গ্লোবাল ভিজিবিলিটি বা বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমানতা? পূর্ণগ্রাসের সরাসরি পথে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বসবাস, যাদের বড় অংশই স্পেনের নাগরিক। তবে আংশিক সূর্যগ্রহণ-সহ বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৯৮ কোটি মানুষ-- অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রতি আটজনের মধ্যে একজন-- এই মহাজাগতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন।
পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কীভাবে ঘটে?
চাঁদ যখন ঘুরতে-ঘুরতে পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝখানে চলে আসে এবং সূর্যের আলো পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয় তখনই সূর্যগ্রহণ ঘটে। সূর্যের ব্যাস চাঁদের চেয়ে প্রায় ৪০০ গুণ বড় হলেও সূর্য পৃথিবী থেকে চাঁদের তুলনায় প্রায় ৪০০ গুণ দূরে অবস্থিত। দূরত্বের এই কাকতালীয় হিসাবের কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যকে আকাশে প্রায় সমান আকারের দেখায়। এবং চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারে। আর চাঁদ যখন এভাবে সূর্যের পুরো চাকতিকে ঢেকে ফেলে তখন পৃথিবীতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়।
দেড় বছর পর পর একটি পূর্ণগ্রাস
বছরে কতবার সূর্যগ্রহণ হয়? মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার (NASA) তথ্য বলছে, পৃথিবীতে প্রতি বছর ২ থেকে ৫টি সূর্যগ্রহণ (আংশিক, বলয়গ্রাস, পূর্ণগ্রাস ও সংকর) ঘটে থাকে। তবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তুলনামূলক বেশ বিরল। প্রতি এক শতকে গড়ে প্রায় ৬৬টি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ঘটে। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি দেড় বছর পর পর বিশ্বে একটি পূর্ণগ্রাস দেখা যায়।
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