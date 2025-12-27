Soldier Rams Man Offering Namaz: নির্জন রাস্তার পাশে নামাজ পড়ছিলেন, প্রার্থনারত মানুষটিকে এসে সজোরে ধাক্কা দিল মারণ গাড়ি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েল (Israel) অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাংকের রাস্তার পাশে নামাজ আদায় করছিলেন এক প্যালেস্টাইনি (Palestinian)। সে সময় এক ইসরায়েলি ওই প্যালেস্টাইনিকে গাড়ি দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারেন (Soldier Rams Man Offering Namaz)। এরকম একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
'অফ-রোডে' যমদূত
ভিডিয়োতে দেখা যায়, অসামরিক পোশাক পরা এক ব্যক্তি কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে একটি 'অফ-রোড' যান চালিয়ে রাস্তার পাশে প্রার্থনারত এক ব্যক্তির দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারেন। পরে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে। তারা বলেছে, ঘটনাটি গত বৃহস্পতিবারের। সেদিন একজন ইসরায়েলি রিজার্ভিস্ট সেনা অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাংকের রাস্তার পাশে প্রার্থনারত এক প্যালেস্টাইনি পুরুষকে তাঁর গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দিয়েছেন।
ছাঁটাই
প্রসঙ্গত, তার আগে ওই এলাকায় সতর্কতামূলক গুলিও ছোড়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভিডিয়োতে সশস্ত্র এক ব্যক্তির একজন প্যালেস্টাইনিকে গাড়ি চাপা দেওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ওই ব্যক্তি একজন রিজার্ভিস্ট সেনা। খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সামরিক পরিষেবা থেকে অপসারণ করা হয়। বলা হয়েছে, ওই রিজার্ভিস্ট সেনা নিজের ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার করেছেন। একরকম নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা ওই সেনার অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। খবর অনুযায়ী, ওই রিজার্ভিস্ট সেনাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।
Shocking footage shows an armed Israeli settler driving a four-wheel-drive vehicle and deliberately running over a Palestinian worshipper for no apparent reason, then continuing to try to push him off the road. The incident occurred near Ramallah. pic.twitter.com/4RQuY3jdLv
Mohammed Najjar hamada_pal2020) December 25, 2025
সেবা
যে প্যালেস্টাইনিকে গাড়ি চাপা দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তবে তাঁর আঘাত তত গুরুতর না হওয়ায় তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
হিংস্রতম
রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা এ বছর প্যালেস্টাইনিদের উপর রেকর্ডসংখ্যক হামলা চালিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ ২০২৫ সালকে পশ্চিম তীরে প্যালেস্টাইনিদের দিক থেকে সবচেয়ে হিংসাপূর্ণ-- প্রকারান্তরে যেটাকে হিংস্রও বলা চলে-- বছর বলে উল্লেখ করেছে।
