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'জল আসছে‌‌! রান রান, ফাস্ট...'! বলতে-বলতেই ঢেউয়ের বিষাক্ত ফনা গিলে নিল ছেলেবউকে; মৃত্যুশোকে পাথর কাপড়ব্যবসায়ী

Son Wife Swept Away Nepal Flash Floods Devastation: 'সকালে প্রশাসনের লোকজন এসে বললেন, ভোটে কোশী নদীতে বাঁধ ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। বিপুল জলস্রোত ধেয়ে আসছে। আমরা যেন দৌড়তে শুরু করে দিই এবং দৌড়ে কোনও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিই! কিন্তু ওঁরা এই কথা সবে বলেছেন, আর জল এসে গিয়েছে। সেকেন্ডের মধ্যে চোখের সামনে সব ধ্বংস হয়ে গেল। অল্পসংখ্যকই কোনও ক্রমে পালিয়ে বাঁচলেন।'

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 27, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:59 PM IST
'জল আসছে‌‌! রান রান, ফাস্ট...'! বলতে-বলতেই ঢেউয়ের বিষাক্ত ফনা গিলে নিল ছেলেবউকে; মৃত্যুশোকে পাথর কাপড়ব্যবসায়ী

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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