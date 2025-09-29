Durga Puja 2025: দক্ষিণ আফ্রিকায় পুজোর সাজ, ২০ বছর পর সেই চেনা ঠিকানায় জোহানেসবার্গ

Durga Puja 2025: দক্ষিণ আফ্রিকায় পুজোর সাজ, ২০ বছর পর সেই চেনা ঠিকানায় জোহানেসবার্গ
Durga Puja Celebration In South Africa: পুজোর মরশুমে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী বাঙালিদের দারুণ খবর। ২০ বছর পর জোহানেসবার্গের সেই পুরনো মন্দিরে ফিরে আসছে তাঁদের পুজো, সঙ্গে যোগ হয়েছে কলকাতা থেকে আনা ফাইবার প্রতিমা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা যখন পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা, তখন হাজার হাজার মাইল দুরে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গেও এখন উৎসবের মেজাজ। এখানে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ আফ্রিকা (BASA) এক বিশেষ দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে। এবার এই পুজো ফিরে এসেছে তাদের প্রথম আয়োজনের স্থান, শ্রী রাধে শ্যাম মন্দির, মার্লবোরো গার্ডেন্সে। ২০ বছর আগে, ২০০৫ সালে, এই মন্দিরেই প্রথমবার দুর্গাপুজো করেছিল বাসা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে এবারের আয়োজন অনেক বড় পরিসরে করা হচ্ছে।
তিন দিনের এই উৎসবে প্রায় ৫ হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিদিন দুপুরে থাকছে মহাভোগের ব্যবস্থা, আর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে প্রায় ১০০ জন শিল্পী তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরছেন। প্রতিবারের মতো এবারও কলকাতা থেকে পুরোহিত আসছেন পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য। তবে এবার আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ থাকছে—প্রথমবারের মতো কলকাতার কুমোরটুলি থেকে একটি ফাইবার প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা ঐতিহ্য আর আধুনিকতার এক দারুণ মিশেল।
বাসার একজন মুখপাত্রের মতে, “দুর্গাপুজো সবসময়ই আমাদের সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হয়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা যেমন নিজেদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারি, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি হয়।” তিনি আরও জানান, “এই বছরের পুজো আমাদের জন্য খুবই অর্থবহ, কারণ এটি আমাদের সেই মূল ঠিকানার সঙ্গে আবার জুড়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি আমরা সব সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছি যাতে তাঁরাও বাংলার আনন্দ আর চেতনার অভিজ্ঞতা নিতে পারেন।”
১৯৯৪ সালে দোকখিন আফ্রিকা বঙ্গো শোংগোঠন (DABS) নামে যে সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৯৯৯ সালে তা বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ আফ্রিকা (BASA) হিসেবে নতুন নামকরণ পায়। ছোট পারিবারিক আয়োজন থেকে বড় আকারের সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে এই সংস্থা।
