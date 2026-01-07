South Africa Wildfires: বন্য আগুনের দাউ দাউ লেলিহান শিখা! ট্রেন লাইনে আগুন, জ্বলছে জাতীয়সড়ক! ভয়াবহ পরিস্থিতি...

South Africa Wildfires: বন্য আগুনের দাউ দাউ লেলিহান শিখা! ট্রেন লাইনে আগুন, জ্বলছে জাতীয়সড়ক! ভয়াবহ পরিস্থিতি...
South Africa Wildfires: আগুন লেগেছে দক্ষিণ আফ্রিকার মসেল বে এলাকায়। মসেল বে পুরসভা বলছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ মসেল বে এলাকায় বনভূমির এই আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। শুষ্ক আবহাওয়া এবং প্রবল বাতাসের কারণে আগুন নেভানোর কাজ জটিল হয়ে পড়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরে এবার অরণ্যে আগুন। দক্ষিণ আফ্রিকার বনভূমিতে আগুন (South Africa Wildfires)। আগুন লেগেছে মসেল বে (Mossel Bay) এলাকায়। মসেল বে পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ মসেল বে এলাকায় বনভূমির এই আগুন (vegetation fires) পর্যবেক্ষণ করছে। শুষ্ক আবহাওয়া এবং প্রবল বাতাসের কারণে আগুন নেভানোর কাজ জটিল হয়ে পড়েছে। অগ্নিনির্বাপক, উদ্ধারকারী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলগুলি ক্রমাগত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার মধ্যে সতর্ক রয়েছে।
নদী, রেললাইন, জাতীয় সড়ক
এর মধ্যে একটি আগুনের ঘটনা লিটল ব্র্যাক রিভার এবং হার্টেনবসের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। গত ৩ জানুয়ারি, শনিবার বিকেলে এই দুই এলাকাকে সংযুক্তকারী রেললাইনের কাছে আগুনের সূত্রপাত। ক্রমাগত শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঝোড়ো বাতাসের কারণে থেকে থেকেই আগুন জ্বলে ওঠার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলেই রয়েছেন। অন্য আর একটি আগুনের ঘটনা ঘটে ৫ জানুয়ারি জাতীয় সড়কের পাশের কৃষিজমিতে। দ্বিতীয় এই অগ্নিকাণ্ড থেকে আগুন আলউইন্ডালের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আগুন তার আশপাশের ঘরবাড়ির জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে সহায়তার জন্য হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে।
মোকাবিলা
মসেল বে পৌরসভা জানিয়েছে, তাদের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা ও উদ্ধারকারী দলগুলি আলউইন্ডালে সক্রিয় রয়েছে। আকাশপথে আগুন নেভানোর কাজ চলছে। এর মধ্যে হেলিকপ্টার, একটি ওয়াটার বম্বার বা জল নিক্ষেপকারী বিমান এবং একটি স্পটার প্লেন অন্তর্ভুক্ত।
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রুইকাট স্ট্রিট এবং স্কিলপ্যাড স্ট্রিটের রাস্তাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে আলউইন্ডাল এলাকায় না ঢুকতে অনুরোধ জানিয়েছিল। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তাগুলি বন্ধ ছিল। মসেল বে এবং গার্ডেন রুট ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক দলগুলিও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে নিশ্চিত করা হয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণে আইল্যান্ড ভিউ, ভাকানসিপ্লাস এবং আলউইন্ডাল এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
