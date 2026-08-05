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গতি ৮৬৯০ কিমি প্রতি ঘণ্টা, ওজন ৪০০০ কেজি! ভয়ংকর বেগে ছুটল ৫ তলা বাড়ির মতো বড় এই মারণ... মহা বিপর্যয়!

SpaceX's 4000-kg Rocket: প্রায় ৪ হাজার কেজি ওজনের এবং ৫ তলা বাড়ির সমান বড় এই রকেটটি প্রায় ৮৬৯০ কিলোমিটার/ঘণ্টা গতিবেগে চাঁদের গায়ে ধাক্কা মারে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' (NASA) জানিয়েছে, এই সংঘাতের ফলে পৃথিবীর কোনো বিপদ নেই।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:46 PM IST
গতি ৮৬৯০ কিমি প্রতি ঘণ্টা, ওজন ৪০০০ কেজি! ভয়ংকর বেগে ছুটল ৫ তলা বাড়ির মতো বড় এই মারণ... মহা বিপর্যয়!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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