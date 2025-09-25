Monks Killed in Cable Accident: বীভৎস কেবল্ কার্ট দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ৭ সন্ন্যাসী, নিহত রাশিয়ান, রোমানিয়ান এবং ভারতীয়...

Monks Killed in Cable Accident: বীভৎস কেবল্ কার্ট দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ৭ সন্ন্যাসী, নিহত রাশিয়ান, রোমানিয়ান এবং ভারতীয়...
Monks Killed in Cable Cart Accident: ভয়ংকর! কেবল্ কার্টটির তারটি ছিঁড়ে গিয়েছিল। কার্টটি তীব্র গতিতে নীচের নেমে যায়। এরপর এটি লাইনচ্যুত হয়। এবং একটি গাছে ধাক্কা মারে। অতিরিক্ত যাত্রীর জেরেই কি এই দুর্ঘটনা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনা! শ্রীলঙ্কার উত্তর-পশ্চিমের এক বনাঞ্চলের বৌদ্ধ মঠের কেবলচালিত রেল কার্ট (Sri Lanka Cable Cart Accident) উল্টে গেল। এর জেরে একজন ভারতীয় নাগরিক-সহ সাতজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মারা গিয়েছেন (7 Buddhist Monks Killed)। ছয়জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিস।
কলম্বো থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে
কলম্বো থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে নিকাওয়ারতিয়াতে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ না উইয়ানা অরণ্য সেনাসানায় বুধবার রাতে ভয়ংকর এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মঠটি ধ্যান অনুশীলনের জন্য পরিচিত। সারা বিশ্ব থেকে সাধকেরা এখানে আসেন।
সাত সন্ন্যাসীর মৃত্যু এবং
পুলিস জানিয়েছে, নিহত সাতজন সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন ভারতীয়, একজন রাশিয়ান এবং একজন রোমানিয়ান নাগরিক ছিলেন। আহত ছয়জনের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও তারা জানান।
কী ঘটেছিল
প্রাথমিক খবরে জানা গিয়েছে, কেবল্ কার্টটির তারটি ছিঁড়ে গিয়েছিল। যার ফলে রেল কার্টটি তীব্র গতিতে নীচের দিকে নেমে যায়। এরপর এটি লাইনচ্যুত হয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। গাড়িতে মোট ১৩ জন সন্ন্যাসী ছিলেন। দু'জন সামান্য আঘাত নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, কিন্তু অন্য চারজনের অবস্থা গুরুতর। এক পুলিস কর্মকর্তা বলেন, পুলিসের মতে, দুর্ঘটনার সময় কামরার মধ্যে যাত্রীরা গাদাগাদি করে ছিলেন।
