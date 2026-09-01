/দশকের অপেক্ষার অবসান? নথি না থাকলেও দেশে ফিরবেন শরণার্থীরা, বিশেষ ব্যবস্থা শ্রীলঙ্কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিন ভারতে থাকা শ্রীলঙ্কার শরণার্থীদের দেশে ফেরার পথ এবার আরও সহজ হতে চলেছে। বৈধ পাসপোর্ট বা প্রয়োজনীয় নথি না থাকলেও নির্দিষ্ট যাচাইয়ের পর স্বেচ্ছায় শ্রীলঙ্কায় ফিরে যেতে পারবেন তাঁরা। শ্রীলঙ্কা সরকার এ জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতে থাকা বহু শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থীর দেশে ফেরার প্রক্রিয়া সহজ হতে পারে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে প্রায় ৯০ হাজার শ্রীলঙ্কার শরণার্থী রয়েছেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের অনেকেই কয়েক দশক ধরে ভারতে বসবাস করছেন।
কেন এই বিশেষ ব্যবস্থা?
শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘদিনের জাতিগত সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের সময় বহু মানুষ নিরাপত্তার জন্য ভারতে চলে এসেছিলেন। ১৯৮৩ সালে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর তামিলনাড়ুতে শরণার্থীদের আসা বাড়তে থাকে। প্রায় তিন দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান হয় ২০০৯ সালে। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও বহু মানুষ ভারতে থেকে যান। এবার তাঁদের মধ্যে যাঁরা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চান, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে ফেরার ব্যবস্থা করছে শ্রীলঙ্কা সরকার। এই প্রস্তাব গত ১০ অগস্ট শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে।
নথি না থাকলে কী হবে?
যাঁদের বৈধ পাসপোর্ট নেই, তাঁদের প্রথমে শ্রীলঙ্কার কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে পরিচয় যাচাই করা হবে। শ্রীলঙ্কার নাগরিকত্ব নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁদের State Intelligence Service বা SIS-এর নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিতে হবে। পাশাপাশি দেখা হবে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুন, রাষ্ট্রদ্রোহ বা শ্রীলঙ্কার আইনে গুরুতর কোনও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে কি না। সব যাচাইয়ে ছাড়পত্র পাওয়ার পর দেশে ফেরার জন্য অস্থায়ী পাসপোর্ট দেওয়া হবে। এই পাসপোর্ট নিয়ে তাঁরা নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক বন্দরের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় ঢুকতে পারবেন।
২০০৬ সালের ১ অগস্টের আগে এবং ২০০৬ সালের ১ অগস্ট থেকে ২০০৯ সালের ১৯ মে-র মধ্যে ভারতে আসা শ্রীলঙ্কানদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তবে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই সুবিধা দেওয়া হবে না। তাঁদের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। শ্রীলঙ্কা সরকারের দাবি, এই নতুন ব্যবস্থা নিরাপদ, নিয়ম মেনে এবং স্বেচ্ছায় শরণার্থীদের দেশে ফেরার সুযোগ তৈরি করবে। ফলে কয়েক দশক ধরে ভারতে থাকা বহু শ্রীলঙ্কান শরণার্থীর সামনে এবার নিজেদের দেশে ফেরার একটি আনুষ্ঠানিক পথ খুলল।
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