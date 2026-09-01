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দশকের অপেক্ষার অবসান? নথি না থাকলেও দেশে ফিরবেন শরণার্থীরা, বিশেষ ব্যবস্থা শ্রীলঙ্কার

ভারতে থাকা শ্রীলঙ্কার শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় দেশে ফেরার পথ সহজ করতে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার। বৈধ পাসপোর্ট না থাকলেও পরিচয় ও নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর অস্থায়ী পাসপোর্ট দেওয়া হবে। তামিলনাড়ুতে থাকা প্রায় ৯০ হাজার শরণার্থীর মধ্যে যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের এই ব্যবস্থায় দেশে ফেরার সুযোগ তৈরি হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:38 AM IST
দশকের অপেক্ষার অবসান? নথি না থাকলেও দেশে ফিরবেন শরণার্থীরা, বিশেষ ব্যবস্থা শ্রীলঙ্কার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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