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এবার নক্ষত্রে রক্তপাত! মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েন করেছেন ট্রাম্প, অচিরেই শুরু হবে বিভীষিকাময় স্টার ওয়ার্স? চিন বলল...

Space Becomes Battlefield: এবার কি নক্ষত্রলোকে রক্তপাত? মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েন করেছেন ট্রাম্প। অচিরেই কি তাহলে শুরু হবে বিভীষিকাময় স্টার ওয়ার্স? চিন কিন্তু আমেরিকাকে অনুরোধ করল, এসব না করতে। যুদ্ধ যেন থেমেও থামছে না। মাটি থেকে এবার মহাকাশে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 15, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:22 PM IST
এবার নক্ষত্রে রক্তপাত! মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েন করেছেন ট্রাম্প, অচিরেই শুরু হবে বিভীষিকাময় স্টার ওয়ার্স? চিন বলল...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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