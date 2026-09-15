/এবার নক্ষত্রে রক্তপাত! মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েন করেছেন ট্রাম্প, অচিরেই শুরু হবে বিভীষিকাময় স্টার ওয়ার্স? চিন বলল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাটি থেকে এবার মহাকাশে। রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করেছে, মহাকাশে তাদের অস্ত্র মোতায়েন করা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সেক্রেটারি ট্রয় মেইঙ্ক গতকাল সোমবার মেরিল্যান্ডের ন্যাশনাল হারবারে এয়ার অ্যান্ড স্পেস ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের এক অনুষ্ঠানে মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েনের বিষয়টি প্রকাশ করেন। এদিকে মহাকাশে যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাল চিন।
স্টার ওয়ার
অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সেক্রেটারি ট্রয় মেইঙ্ক বলেন,বরাবরের মতো আজও আমরা নিশ্চিত করে বলছি, যেখানেই নতুন কোনো হুমকি দেখা দিক না কেন, তা মোকাবিলার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকি!
মেইঙ্ক বলেন, এ কারণে এখন স্পেস ফোর্সের কাছে কক্ষপথে মোতায়েন করা এমন অস্ত্র রয়েছে, যেটি শত্রুপক্ষের হামলা থেকে যৌথ বাহিনীকে রক্ষা করতে সক্ষম। প্রতিরোধের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। মেইঙ্ক যোগ করেন, শুধু আকাশেই নয়, মহাকাশেও আমরা আমাদের আধিপত্য বজায় রাখি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গণবিধ্বংসী অস্ত্র নয়
ওয়াশিংটন পোস্টকে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, মেইঙ্ক যে প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, জানা যাচ্ছে, আমেরিকা যা করতে চলেছে তার মধ্যে এমন ক্ষমতাও থাকতে পারে, যার মাধ্যমে কোনো শত্রুপক্ষের স্যাটেলাইটকেও ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েনে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে সেগুলি গণবিধ্বংসী অস্ত্র হতে পারবে না।
নবীনতম যুদ্ধক্ষেত্র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রথম আমলেই ২০১৯ সালে স্পেস ফোর্স প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তিনি মহাকাশকে বিশ্বের নবীনতম যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। গত বছর ট্রাম্প 'গোল্ডেন ডোম' নামে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো ভূখণ্ড সুরক্ষিত রাখার জন্য তৈরি বহুস্তরীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যার মধ্যে মহাকাশভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার ব্যবস্থাও রয়েছে।
স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ
ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা ১৯৮৩ সালে স্নায়ুযুদ্ধের চরম উত্তেজনার সময় প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের চালু করা স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভের (এসডিআই) কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রকল্পটি 'স্টার ওয়ার্স' নামেই পরিচিত ছিল। রেগানের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই কর্মসূচিতে পরে অদলবদল আসে। পরে তা পরিত্যক্ত হয়। গত মার্চে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ট্রাম্পের ‘গোল্ডেন ডোম’ পরিকল্পনাকে নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ‘গোল্ডেন ডোম’ কৌশলগত স্থিতিশীলতার জন্য এক ‘গুরুতর হুমকি’!
চিনের ডাক
মহাকাশে যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চিন। আজ মঙ্গলবার চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুয়ো জিয়াকুন এই আহ্বান জানান। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কক্ষপথে প্রথমবারের মতো অস্ত্র মোতায়েনের কথা নিশ্চিত করেছে। তিনি মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরুর বিষয়েও সকলকে সতর্ক করেন।
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