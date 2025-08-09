India Bangladesh Relation: বেড়েই চলেছে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েন, কেন?...

India Bangladesh Relation: বেড়েই চলেছে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েন, কেন?...
সেলিম রেজা, ঢাকা: বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বিগত এক বছরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপোড়েন বেড়েই চলেছে। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে অন্তত ৫টি ইস্যুতে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। এসব ইস্যুগুলির মধ্যে রয়েছে—গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা, বাণিজ্য বিধিনিষেধ, পুশইন, ভিসা বন্ধ ও সীমান্তে হত্যা।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। সে সময় ভারত সরকার দেশটির সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাকে আশ্রয় দেয়। ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরে বিভিন্ন সময়ে অডিও বক্তব্য দিয়েছেন শেখ হাসিনা। তার এসব বক্তব্যকে উসকানিমূলক হিসেবে দেখেছে বাংলাদেশ সরকার। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে বিভিন্ন টানাপোড়েন শুরু হয়। শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভারত সরকারের কাছে চিঠি পাঠালেও তার জবাব পায়নি বাংলাদেশ সরকার। এমনকি শেখ হাসিনা যেন ভারতে বসে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা উসকানিমূলক বক্তব্য দিতে না পারেন, সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো হলেও মোদী সরকার তা নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন চলে আসছে।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারত বাংলাদেশের ওপর ৩ দফা বাণিজ্য বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এসব বিধিনিষেধ আরোপের প্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। চলতি বছর ৯ এপ্রিল কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুবিধা প্রত্যাহার করে ভারত। ফলে বিদেশে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়ে। এরপর দ্বিতীয় দফায় গত ১৭ মে স্থলবন্দর দিয়ে বেশ কয়েকটি পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ দেয় ভারত। সবশেষ তৃতীয় দফায় গত ২৮ জুন পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত। অবশ্য ভারতের এসব বিধিনিষেধের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভারত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য পর্যটক ভিসা বন্ধ করে দেয়। সে কারণে বাংলাদেশি কেউ আর এখন পর্যটক ভিসা নিয়ে ভারত ভ্রমণ করতে পারছেন না। তবে পর্যটক ভিসা বন্ধ থাকলেও জরুরি চিকিৎসা ও শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা চালু রেখেছে দেশটি। অন্যদিকে ৫ আগস্টের পর ভারতের নাগরিকদের জন্যও বাংলাদেশ ভিসা কড়াকড়ি আরোপ করেছে। ভারতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশন থেকে দেশটির নাগরিকরাও সহজে ভিসা পাচ্ছেন না। আর যেসব দেশের ভিসার জন্য বাংলাদেশিদের দিল্লি যাওয়া প্রয়োজন হতো, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও চালু করেছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েনও চলছে। ভারত থেকে প্রতিনিয়ত পুশ-ইনের ঘটনা ঘটছে। এ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে তীব্র টানাপোড়েন চলছে।
কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে গত ২২ এপ্রিল এক সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ ভারতীয় নাগরিক নিহত হন। তারপরই ভারতের গুজরাটে অভিযান চালিয়ে ‘অবৈধ বাংলাদেশি’ দাবি করে কিছু লোককে আটক করা হয়। পরে তাদের পুশ-ইন করতে থাকে ভারত। ইতোমধ্যে প্রায় দুই হাজার লোককে পুশ-ইন করেছে ভারত। পুশ-ইন বন্ধে ভারতকে চার দফা চিঠিও দেওয়া হয়েছে। তারপরেও পুশ-ইন বন্ধ হচ্ছে না।
বাংলাদেশে পুশ-ইন করতে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় লোকদের প্রতিনিয়ত জড়ো করা হচ্ছে। এ নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে পুশ-ইনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ভারতীয় মুসলিমদের বাংলাদেশে পুশ-ইন করা হচ্ছে। অতীতের মতো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও একাধিক সীমান্ত হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তবে সীমান্ত হত্যার ঘটনায় কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা। প্রতিটি সীমান্ত হত্যার ঘটনায় ভারতের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলবও করা হয় বেশ কয়েকবার।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে বর্তমান অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে একটি সম্পর্ক চাই। আমাদের অবস্থানে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আমাদের দুই দেশের কেন্দ্রে যে সরকারই হোক, যে দলই ক্ষমতায় থাক না কেন, তা আমাদের সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলা উচিত নয়। কারণ সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর নির্ভরশীল।
