Pakistan Oil Crisis: ভয়াবহ সংকটে পাকিস্তান, ঘরবন্দি হতে পারে সাধারণ মানুষ, বড় ঘোষণা সরকারের...

Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
Pakistan Strait of Hormuz: হরমুজ প্রণালী বন্ধে পাকিস্তানে চরম জ্বালানি সংকট। ফিরছে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ ও অনলাইন ক্লাস। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ইরানকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 6, 2026, 09:42 AM IST
অয়ন ঘোষাল: মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার জেরে চরম বিপাকে পাকিস্তান। দেশে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট দেখা দেওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে আবারও করোনাকালের মতো কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপের কথা ভাবছে শাহবাজ শরিফ সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসের মতো ব্যবস্থা।

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মহম্মদ ঔরঙ্গজেব জানিয়েছেন, দেশের সংগ্রহে মাত্র ২৮ দিনের চলার মতো জ্বালানি রয়েছে সেখানে। অপরিশোধিত তেল রয়েছে ১০ দিনের এবং এলপিজি সরবারহ করা যাবে ১৫ দিন। আর তাই জন্য কোভিড-কালের মতো বন্দোবস্ত করতে চলেছে পাকিস্তান। যতটা কম সম্ভব জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে কারণ ভাঁড়ারে টান পড়েছে। ইরান এবং আমেরিকা ও ইসরায়েলের যুদ্ধই এর অন্যতম কারণ।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গিয়েছে, তেলের ব্যবহার কমাতে সরকার একগুচ্ছ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সপ্তাহে অন্তত দুই দিন কর্পোরেট কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ (Work from Home) নিশ্চিত করা। এছাড়া অফিসে কেবল জরুরি কর্মীদের উপস্থিতি এবং যাতায়াতের জন্য 'কার পুলিং' বা গাড়ি ভাগাভাগি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে স্কুল-কলেজগুলোতে পুনরায় অনলাইন সেশন চালুর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত শনিবার ইরান বনাম আমেরিকা ও ইসরায়েলের সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ রয়েছে। ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (IRGC) স্পষ্ট জানিয়েছে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আইন মেনেই তারা এই জলপথ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আমেরিকা ও ইসরায়েলসহ পশ্চিমা দেশগুলোর জাহাজের জন্য এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বিশ্বের মোট সমুদ্রজাত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সরু জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এই পথ বন্ধ থাকায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ইরানকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তি তাদের এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, একদিকে আফগানিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ এবং অন্যদিকে ভঙ্গুর অর্থনীতি- সব মিলিয়ে পাকিস্তান এই মুহূর্তে কোনও বড় সামরিক বা অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলানোর অবস্থানে নেই।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
Pakistan Strait of HormuzStrait of Hormuzpakistan oil crisisUS Iran Israel conflictoil market news
