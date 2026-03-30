English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
Stunning View of Mount Kailash: 'সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পেলাম!' কৈলাস পর্বতের অভূতপূর্ব দৃশ্যে মুগ্ধ বিশ্ব

Stunning View of Mount Kailash from Above: বিমানের জানলা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে একটি ভিডিয়ো। মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করা হয় যাকে, মনে করা হয় ভগবান শিবের নিবাস-- সেই কৈলাসে আশ্চর্য দর্শন!বিমানটি মেঘের সমুদ্র চিরে এগিয়ে চলেছে এবং হঠাৎ করেই বরফের চাদরে ঢাকা মহিমান্বিত কৈলাস পর্বত ভেসে উঠেছে চোখের সামনে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 30, 2026, 01:51 PM IST
কৈলাসে এমন দর্শন এর আগে কখনও কারও হয়েছে? (ফাইল ছবি)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য! বলা হয় যে, হিমালয়ের (Himalayas) উচ্চতায় এমন এক শক্তি রয়েছে, যা আত্মাকে শান্তি দেয়। বাকি হিমালয়ের কথা একরকম। কিন্তু যখন কৈলাস পর্বতের (Mount Kailash) কথা হয়, তখন মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার মাত্রা অন্য পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সম্প্রতি তেমনই ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কৈলাস পর্বতের এক বিরল 'এরিয়াল ভিউ' বা আকাশপথে দেখা দৃশ্য (rare aerial view of Mount Kailash) নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। মেঘের উপর থেকে তোলা এই দৃশ্য দেখে নেটপাড়ায় লোকজনেরা বলছেন-- 'সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পেলাম'(I have seen Lord Shiva in person)!

Add Zee News as a Preferred Source

ঈশ্বরের আরও কাছে 

ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে এ-সংক্রান্ত ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে-- 'মেঘের উপরে, ঈশ্বরের আরও কাছে। যেখানে নীরবতা কথা বলে এবং বিশ্বাস ডানা মেলে।' এই ভিডিয়োটি দেখার পর কমেন্ট সেকশনে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিও মুখরিত হয়ে উঠেছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কমেন্ট করতে শুরু করেন। একজন লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে যেন নন্দী মহারাজ মহাদেবের ধাম রক্ষা করছেন।' আর একজন লিখেছেন, 'মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, এটি শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ।'

সোনার মতো উজ্জ্বল

ভিডিয়োটি একটি বিমানের জানলা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে বিমানটি মেঘের সমুদ্র চিরে এগিয়ে চলেছে এবং হঠাৎ করেই বরফের চাদরে ঢাকা মহিমান্বিত কৈলাস পর্বত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভিডিয়োতে কৈলাস পর্বতের পাশাপাশি হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গগুলিরও অদ্ভুত ঝলক দেখা গিয়েছে। যা সূর্যের আলোয় একেবারে সোনার মতো চকচক করছে।

শিবনিবাস, মহাবিশ্বের কেন্দ্র

সাধারণত কৈলাস পর্বতের এত কাছ থেকে এরিয়াল ভিউ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তার উপর আবার এরকম এরিয়াল ভিউ! প্রসঙ্গত, কৈলাস পর্বতটিকে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন-- এই তিন ধর্মেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়! ৬৬৩৮ মিটার উঁচু এই পর্বতটিকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করা হয়। মনে করা হয়, এটিই ভগবান শিবের নিবাস!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
View of Mount KailashStunning View of Mount KailashMount KailashKailash from above cloudsdevotees mesmerized with KailashLord Shiva Viral Videothe Himalayasrare aerial view of Mount Kailash
