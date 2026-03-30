Stunning View of Mount Kailash: 'সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পেলাম!' কৈলাস পর্বতের অভূতপূর্ব দৃশ্যে মুগ্ধ বিশ্ব
Stunning View of Mount Kailash from Above: বিমানের জানলা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে একটি ভিডিয়ো। মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করা হয় যাকে, মনে করা হয় ভগবান শিবের নিবাস-- সেই কৈলাসে আশ্চর্য দর্শন!বিমানটি মেঘের সমুদ্র চিরে এগিয়ে চলেছে এবং হঠাৎ করেই বরফের চাদরে ঢাকা মহিমান্বিত কৈলাস পর্বত ভেসে উঠেছে চোখের সামনে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য! বলা হয় যে, হিমালয়ের (Himalayas) উচ্চতায় এমন এক শক্তি রয়েছে, যা আত্মাকে শান্তি দেয়। বাকি হিমালয়ের কথা একরকম। কিন্তু যখন কৈলাস পর্বতের (Mount Kailash) কথা হয়, তখন মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার মাত্রা অন্য পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সম্প্রতি তেমনই ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কৈলাস পর্বতের এক বিরল 'এরিয়াল ভিউ' বা আকাশপথে দেখা দৃশ্য (rare aerial view of Mount Kailash) নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। মেঘের উপর থেকে তোলা এই দৃশ্য দেখে নেটপাড়ায় লোকজনেরা বলছেন-- 'সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পেলাম'(I have seen Lord Shiva in person)!
ঈশ্বরের আরও কাছে
ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে এ-সংক্রান্ত ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে-- 'মেঘের উপরে, ঈশ্বরের আরও কাছে। যেখানে নীরবতা কথা বলে এবং বিশ্বাস ডানা মেলে।' এই ভিডিয়োটি দেখার পর কমেন্ট সেকশনে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিও মুখরিত হয়ে উঠেছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কমেন্ট করতে শুরু করেন। একজন লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে যেন নন্দী মহারাজ মহাদেবের ধাম রক্ষা করছেন।' আর একজন লিখেছেন, 'মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, এটি শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ।'
সোনার মতো উজ্জ্বল
ভিডিয়োটি একটি বিমানের জানলা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে বিমানটি মেঘের সমুদ্র চিরে এগিয়ে চলেছে এবং হঠাৎ করেই বরফের চাদরে ঢাকা মহিমান্বিত কৈলাস পর্বত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভিডিয়োতে কৈলাস পর্বতের পাশাপাশি হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গগুলিরও অদ্ভুত ঝলক দেখা গিয়েছে। যা সূর্যের আলোয় একেবারে সোনার মতো চকচক করছে।
শিবনিবাস, মহাবিশ্বের কেন্দ্র
সাধারণত কৈলাস পর্বতের এত কাছ থেকে এরিয়াল ভিউ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তার উপর আবার এরকম এরিয়াল ভিউ! প্রসঙ্গত, কৈলাস পর্বতটিকে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন-- এই তিন ধর্মেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়! ৬৬৩৮ মিটার উঁচু এই পর্বতটিকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করা হয়। মনে করা হয়, এটিই ভগবান শিবের নিবাস!
