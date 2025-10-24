Chinese Women Incident: স্টাইলের নেশা প্রাণঘাতী! চুল রঙ করতে গিয়ে কিডনি বিকল যুবতীর, চিকিৎসকের হুঁশিয়ারি

Chinese Women Incident: স্টাইলের নেশা প্রাণঘাতী! চুল রঙ করতে গিয়ে কিডনি বিকল যুবতীর, চিকিৎসকের হুঁশিয়ারি
Hair Colour Side Effects: চুলে রং করার অতিরিক্ত প্রবণতা শরীরের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে, এমনই উদাহরণ দেখা গেল চিনের এক তরুণীর ক্ষেত্রে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান সময় প্রত্যেকের চুলে রং ব্যাবহার শুধু প্রবণতা নয় প্রয়োজনিয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মেয়েদের পাশাপাশী ছেলেরাও চুলে রং করায় আর পিছিয়ে নেই।তাই চুলে রং করা বেক্তিদের তালিকার মধ্য়ে যদি থাকে আপনার নাম, তাহলে যেনে নিন ভবিসৎতে কী শর্বনাস হতে চলেছে আপনার সাথে।
চিনের হেনানে মাত্র ২০ বছর বয়সি এক তরুণী কেপপ তারকার মতো চুলের রঙ পরিবর্তনের নেশায় প্রতি মাসে যাচ্ছিলেন সেলুনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই স্টাইলই ডেকে আনল বড় বিপদ শেষে ধরা পড়ল কিডনির মারাত্মক রোগ।
আরও পড়ুন: India student Death: দীপাবলিতেই নিভল দীপ! সেলিব্রেশনের মাঝেই বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার...
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত চুলের রং-এ থাকা সীসা, পারদ ও গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড-এর মতো বিষাক্ত রাসায়নিক শরীরে জমে কিডনিতে প্রদাহ সৃষ্টি করেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের রাসায়নিক শুধু কিডনি নয় পাশাপাশী ফুসফুস, লিভার এমনকি ক্যান্সারের আশঙ্কাও বাড়ায়। সৌন্দর্যের মোহে সচেতনতা না থাকলে পরিণতি হতে পারে ভয়ঙ্কর।
আরও পড়ুন: Venezuela Horrific Plane Crash: Viral Video: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! টেক অফের পরেই আছড়ে পড়ল ফ্লাইট, নিমেষে আগুনে ঢেকে গেল ১৬০...মৃত্যু-হাহাকার...
চিকিৎসকরা সকলকে সতর্ক করে জানাচ্ছেন , বারবার চুলে রঙ করা, বিশেষ করে বাড়ির বাইরে সস্তা পণ্য ব্যবহার হতে পারে ভয়ানক বিপদের কারণ।তাই সাজগোজ করা দোষের নয়, তবে তার জন্য স্বাস্থ্যকে অবহেলা করলে পরিণতি হতে পারে মারাত্মক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)