Submarine Attack On Iran Ship:  ইসরায়েলের 'ডলফিন' সিরিজের সাবমেরিন আঘাতে জলেই ভস্মীভূত হয়েছে ইরানের রণতরী! এই ৬ ভয়াল 'জল-রাক্ষস' রয়েছে নেতানিয়াহুর দেশের রক্ষায়... 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 4, 2026, 07:01 PM IST
Submarine Attack On Iran Ship: ইসরায়েলের 'ডলফিন' আঘাতে জলেই ভস্মীভূত ইরানের রণতরী! এই ৬ ভয়াল 'জল-রাক্ষস' নেতানিয়াহুর দেশের রক্ষায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল (Iran-Israel War) যুদ্ধের আঁচ এবার এসে পড়ল ভারত মহাসাগরেও (Indian Ocean)। বুধবার, শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলে ইসরায়েলের সাবমেরিন আঘাতে ডুবেছে ইরানের ফ্রিগেট আইআরআইএস ডেনা (IRIS Dena)। জলে ইরানিয়ান নৌবাহিনীর রণতরীর ভস্মীভূত হওয়ার ছবি নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, হামলায় কমপক্ষে ১০১ জন নিখোঁজ এবং ৭৮ জন আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন গুরুতর। স্থানীয় নৌবাহিনীর মুখপাত্র বুদ্ধিকা সম্পথ কলম্বোতে সাংবাদিকদের বলেন, বিস্ফোরণের পর যেখানে জাহাজটি ডুবেছিল, সেখান থেকে আমরা কয়েকটি দেব পেয়েছি ইরানিয়ার নাবিকদের। বাকিদের সন্ধান চলছে'! ৩১১.৭ ফুট লম্বা আইআরআইএস ডেনা দেশীয় ভাবে উৎপাদিত ইরানিয়ান লাইট ফ্রিগেটের একটি শ্রেণি। বিশাখাপত্তনমে 'মিলান ২০২৬' বহুজাতিক নৌ মহড়ায় অংশগ্রহণের পর ইরানে ফিরছিল। 

আরও পড়ুন: 'সেরা অস্ত্র ব্যবহারই করিনি'! Fattah-Khybe-Sejjil নিয়ে ইরানের হুঙ্কার, আমেরিকার অস্ত্রাগারে ফুঁসছে Minuteman-Trident

নেতানিয়াহুর দেশের রক্ষায় আছে এখন ৬ ভয়াল 'জল-রাক্ষস

২০২৬ সালের গোড়ার দিকে রেকর্ড বলছে, ইসরায়েলের নৌবাহিনী ৬টি সক্রিয় ডিজেল-বৈদ্যুতিক আক্রমণকারী সাবমেরিনের বহর পরিচালনা করে। যার সবকটিই জার্মানিতে নির্মিত, যার মধ্যে তিনটি প্রথম প্রজন্মের ডলফিন-শ্রেণি এবং তিনটি আপগ্রেড করা এআইপি (এয়ার-ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোপালশন) ডলফিন ২-শ্রেণির সাবমেরিন রয়েছে। এই সাবমেরিনগুলি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশেষ অভিযান এবং বিশেষায়িত প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ডিজাইনড। 

সক্রিয় সাবমেরিন (ডলফিন ক্লাস-ব্যাচ ১)

১) আইএনএস ডলফিন (১৯৯৯): ১৯৯৯ সালে কমিশন করা হয়েছিল।
২) আইএনএস লেভিয়াথান (২০০০): ২০০০ সালে কমিশন করা হয়েছিল।
৩) আইএনএস টেকুমা (২০০০): ২০০০ সালে কমিশন করা হয়েছিল।

(ডলফিন ২ ক্লাস-ব্যাচ ২ এআইপি-সহ)

১) আইএনএস তানিন (২০১৪): ২০১৪ সালে কমিশন করা হয়েছিল।
২) আইএনএস রাহাভ (২০১৬): ২০১৬ সালে কমিশন করা হয়েছিল।
৩) আইএনএস ড্রাকন (২০২৪/২০২৫): তৃতীয় এআইপি সাবমেরিন, যার লম্বা পাল রয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে ২০২৪ সালে এবং পরিষেবাতে রয়েছে)

ডলফিন ক্লাস হল ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনের একটি সিরিজ যা মূলত ইসরায়েলি নৌবাহিনী পরিচালনা করে। জার্মানির হাওল্ডটসওয়ারকে-ডয়েশ ওয়ার্ফ্ট (এইচডিডব্লিউ) দ্বারা নির্মিত এবং জার্মান টাইপ ২০৯ ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে। এগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রচলিত সাবমেরিন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ইসরায়েলের নৌ প্রতিরোধের যা মেরুদণ্ড গঠন করে। নেতানিয়াহুর দেশের ডসফিন সিরিজের সাবমেরিনগুলিকে অনায়াসে 'জল-রাক্ষস' বলা যায়।

আরও পড়ুন: মাত্র ২৫ দিনের তেল আছে ভারতের, হরমুজ প্রণালী 'বন্ধ' হতেই মহাসঙ্কট, সোনা-রুপোর দামেও বিরাট প্রভাব

ইসরায়েলি নৌবাহিনীর ডলফিন-শ্রেণির সাবমেরিনগুলি (ব্যাচ ১) প্রায় ৫৭.৩ মিটার (১৮৮ ফুট) লম্বা হয়। যেখানে উন্নত ডলফিন ২-শ্রেণির জাহাজগুলি ৬৮.৬ মিটার (২২৫ ফুট) লম্বা হয়। এই ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনগুলির একটি বিম ৬.৮ মিটার (২২ ফুট) এবং স্থানচ্যুতি ২০৫০ টন যা ডুবে ২৪০০ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

ডলফিন-শ্রেণির (সাধারণ) সাবমেরিনের মূল স্পেসিফিকেশন

দৈর্ঘ্য: ৫৭.৩ মিটার (ডলফিন ১) থেকে ৬৮.৬ মিটার (ডলফিন ২)।
বিম: ৬.৮ মিটার (২২ ফুট)।
ড্রাফ্ট: ৬.২ মিটার (২০ ফুট)।
স্থানচ্যুতি: ২,০৫০–২,৪০০ টন।
গতি: ২৫+ নট ডুবে।
পরিপূরক: ৩৫ জন ক্রু + ১৫ জন যাত্রী

টর্পেডো-মিসাইলে সজ্জিত হয় এই ডলফিন সাবমেরিন

 

