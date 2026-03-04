Submarine Attack on Iranian Ship in Sri Lanka: যুদ্ধের আগুন ভারত মহাসাগরেও; ভয়াল সাবমেরিন-হানায় ছিন্নভিন্ন ইরানের জাহাজ, মৃত্যুমিছিল শ্রীলঙ্কায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Submarine Attack on Iranian Ship: যুদ্ধের আঁচ এবার ভারত মহাসাগরেও। শ্রীলঙ্কার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, আক্রান্ত জাহাজটির নাম 'আইরিস ডেনা'। এই হামলায় জাহাজটিতে থাকা ১৮০ জন কর্মীর মধ্যে অন্তত ১০১ জন নিখোঁজ, আহত হয়েছেন অন্তত ৭৮ জন, যাঁদের মধ্যে ৩২ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 4, 2026, 05:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের আগুন এবার ছড়িয়ে পড়ল ভারত মহাসাগরেরও। বুধবার শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানের এক জাহাজকে লক্ষ্য করে বিধ্বংসী সাবমেরিন হামলা চালায় ইসরায়েল। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, এই হামলায় জাহাজটিতে থাকা ১৮০ জন কর্মীর মধ্যে অন্তত ১০১ জন নিখোঁজ, আহত হয়েছেন অন্তত ৭৮ জন, যাঁদের মধ্যে ৩২ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

শ্রীলঙ্কার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, আক্রান্ত জাহাজটির নাম 'আইরিস ডেনা'। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই কলম্বো থেকে পাঠানো হয় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর উদ্ধারকারী দল। শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী বিজিথা হেরাথ পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, ১৮০ জন আরোহী নিয়ে জাহাজটি চরম বিপদে পড়েছিল। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী এখনও পর্যন্ত ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে। শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিক ডক্টর অনিল জাসিংহে জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং সাতজন জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-আমেরিকা জোটের যুদ্ধের পঞ্চম দিনে এই হামলা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে শ্রীলঙ্কাতেও। গত কয়েকদিন ধরে তেহরান সহ ইরানের একাধিক শহরে আমেরিকা ও ইসরায়েল যৌথ বিমান হামলা চালিয়েছে। এর পাল্টা হিসেবে ইরানও ইসরায়েল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ভারত মহাসাগরে ইরানের জাহাজে এই সাবমেরিন হামলা আন্তর্জাতিক মহলে বড়সড় উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তবে এই সাবমেরিনটি কোন দেশের, তা নিয়ে এখনও রহস্য দানা বেঁধে রয়েছে।

শ্রীলঙ্কা উপকূলের মতো শান্ত এলাকায় এমন সামরিক হামলা দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র নিরাপত্তার ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। নিখোঁজ ১০১ জনের সন্ধানে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। ভারত মহাসাগরের এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথে যুদ্ধের বিস্তার বিশ্ব অর্থনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

 

