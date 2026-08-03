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মিছিলে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা, রাস্তায় রক্তস্রোত- ছিন্নভিন্ন লাশের সারি... বহু মৃত্যু

Pakistan bomb blast: ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল হামলাকারী। জনসভায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখার সময়ই ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ওই হামলাকারী নিজে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা শক্তিশালী বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 03, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:22 AM IST
মিছিলে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা, রাস্তায় রক্তস্রোত- ছিন্নভিন্ন লাশের সারি... বহু মৃত্যু

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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