Bangladesh Earthquake: তারেকের তকদির-এ অশুভ নজর? রমজান মাসের শুরুতেই প্রবল ভূমিকম্পে শঙ্কায় বাংলাদেশ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারেক রহমান দেশের গদিতে বসার পরদিনই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের একাংশ। বৃহস্পতিবার হল রমজানের প্রথমদিন। আর এদিনেই আতঙ্ক সৃষ্টি হল বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে।
বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ৪৬ মিনিটে ওই কম্পন টের পান এলাকার মানুষজন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল সুনামগঞ্জের ছাতক। ইউরোপিয়ান-মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১।
ভূমিকম্পটির উত্পত্তিস্থল সুনামগঞ্জ ঢাকা থেকে ১৮১ কিলোমিটার দূরে। মাই আর্থকোয়েক অ্যালার্ট জানায়, সিলেট নগরীসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় কয়েক সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সিলেট কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শাহ মোহাম্মদ সজীব হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ১০। এর গভীরতা স্বল্পমাত্রার হওয়ায় আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে।
এর আগে চট্টগ্রামের কক্সবাজার থেকে ২২২ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে বঙ্গোপসাগরে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে ভূমিকম্পের খবর পাওয়া যায়।
অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প বিষয়ক ওয়েবসাইট ভলকানো ডিসকভারি জানিয়েছে, অগভীর এটি ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল মাটির নিচে ১০ কিলোমিটার।
