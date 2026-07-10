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ভারত থেকে পড়তে স্ট্যানফোর্ডে, 'সারা বছরের বেতন দিয়ে আমার আমেরিকার প্লেনের টিকিট কেটেছিলেন বাবা', বললেন পিচাই

Sundar Pichai: পিচাই জানান, "আমেরিকা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দেশে একটা ফোন করতে প্রতি মিনিটে দু ডলারের বেশি খরচ হতো। একটা ব্যাকপ্যাক বা স্কুলব্যাগের দাম ছিল ভারতে আমার বাবার এক মাসের বেতনের সমান।" 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:02 PM IST
ভারত থেকে পড়তে স্ট্যানফোর্ডে, 'সারা বছরের বেতন দিয়ে আমার আমেরিকার প্লেনের টিকিট কেটেছিলেন বাবা', বললেন পিচাই
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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