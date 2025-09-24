Super Typhoon Ragasa: WATCH | নেমে এল দানব মেঘ! কাদাজলের রাক্ষুসে স্রোতের ভয়ংকর ধ্বংসলীলা... ভাসিয়ে নিল মানুষ-গাড়ি-সেতু সব...

Super Typhoon Ragasa: WATCH | নেমে এল দানব মেঘ! কাদাজলের রাক্ষুসে স্রোতের ভয়ংকর ধ্বংসলীলা... ভাসিয়ে নিল মানুষ-গাড়ি-সেতু সব...
Typhoon Ragasa affected areas: তাইওয়ানে আঘাত হানার পর শক্তিশালী এই টাইফুন রাগাসা ধীরে ধীরে হংকং থেকে দূরে সরে চিনের গুয়াংডংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে এসেছে টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবের একের পর এক ভয়ংকর ভিডিয়ো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আছড়ে পড়েছে সুপার টাইফুন রাগাসা। প্রবল জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ, গাড়ি, রাস্তা, সেতু, বাড়িঘর... সবকিছু। ভয়ংকর শক্তিশালী এই টাইফুন রাগাসার আঘাত হানতেই তাইওয়ানে ১৪ জন এবং ফিলিপাইনে ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দক্ষিণ চিন উপকূলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে জনজীবন। তাইওয়ানে আঘাত হানার পর শক্তিশালী এই টাইফুন রাগাসা ধীরে ধীরে হংকং থেকে দূরে সরে চিনের গুয়াংডংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রবল ঝড় তার ধ্বংসলীলা জারি রেখেছে।
আকাশ থেকে নেমে আসছে মেঘ!
ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবের ভয়ংকর ভিডিয়ো। একটি ভয়াবহ ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, হংকংয়ের লামা দ্বীপে আকাশ থেকে যেন বিশালাকার স্তূপীকৃত মেঘ বিশাল শক্তি নিয়ে নীচে নেমে আসছে, সঙ্গে প্রবল ঝড়।
Great example of #ShelfCloud off #Lamma Island #HongKong as #SuperTyphoonRagasa Approached last evening.
But was the Risk involved in getting this video worth ? #StaySafeHongKong. pic.twitter.com/f1PTpIbgkz
— #DRFOG (@therealDRFOG) September 23, 2025
দরজা ভেঙে ঢুকছে উত্তাল জলরাশি...
একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, হংকংয়ের একটি হোটেলের দরজা ভেঙে ঢুকছে জল। ঢেউয়ের তোড়ে ভেঙে যাচ্ছে দরজা। বিশাল জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লবি, সেখানে থাকা মানুষকে।
Super Typhoon Ragasa’s Fury Hits Hong Kong Hotels:
Waves breach entrance at The Fullerton Ocean Park Hotel, flooding lobby in Aberdeen—strong surge shatters glass doors, sweeps a man through the water.
Follow & tap for updates#TyphoonRagasa #HongKong pic.twitter.com/Uv92xSi2fi
— DisasterAlert (@DisasterAlert2) September 24, 2025
ভেসে গেছে শহরতলি...
আরেকটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, তাইওয়ানের গুয়াংফু শহরের মধ্য দিয়ে কাদা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেতু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা যেন কোনও উত্তাল নদীতে পরিণত হয়েছে! রাস্তায় থাকা সমস্ত গাড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাসিন্দারা প্রাণ বাঁচাতে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন।
BREAKING: Major disaster unfolding in Guangfu Township, Hualien County in Taiwan.
The Mataian Creek landslide lake overflowed this afternoon, washing away the Mataian Bridge and flooding almost all of Guangfu Township.
Another peak is expected soon. Everyone must… pic.twitter.com/WXoDkCSSY0
— Volcaholic (@volcaholic1) September 23, 2025
উপড়ে ফেলছে সেতু...
একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, ঝড়ের তাণ্ডবে তাইওয়ানে উপড়ে গিয়েছে সেতু। শহরজুড়ে শত শত গাছ উপড়ে পড়েছে। এলাকা পর এলাকা প্লাবিত। রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ সব ডুবে গেছে। রেস্তোরাঁর চেয়ার-টেবিল সব ঝড়ে এলোমেলো।
Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8
— Reuters (@Reuters) September 23, 2025
