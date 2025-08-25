Bus Accident: হাইওয়েতে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে গেল গাড়ি, ঘটনাস্থলেই নিহত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী-সহ ২

Bus Accident: হাইওয়েতে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে গেল গাড়ি, ঘটনাস্থলেই নিহত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী-সহ ২
Bus Accident: স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ যাত্রীবাহী গাড়ির। ঘটনাস্থলেই নিহত গাড়ির চালক। নিহত হয়েছে গাড়িতে থাকা এক শিশুও। জানা গিয়েছে গাড়ির চালকের নাম ইয়াসিন আহমেদ। তিনি সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী। গাড়িতে থাকা বাকিরাও গুরুতর আহত হয়েছেন।
রবিবার সন্ধেয় ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের রামু উপজেলায় কক্সবাজার-চট্টগ্রাম সড়কে। মারসা পরিবহনের একটি বাস রশিদনগরে ওই প্রাইভেট গাড়িকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। প্রবল সেই ধাক্কা দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি।
রামু হইওয়ে থানার ওসি নাসির উদ্দিন বলেন, নিহত ব্যক্তির নাম ইয়াসিন আহমেদ। তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। বাড়ি টাঙ্গাইলে। সন্ধ্যায় রামুর রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদন কেন্দ্রের সামনে চট্টগ্রামমুখী মারসা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু এবং আহত হয় আরো পাঁচজন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
আহতদের মধ্যে দুজনকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। নিহতদের মরদেহ রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। এ সময় জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় অন্যান্যদের কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
