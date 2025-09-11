English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sushila Karki Nepal Interim PM: ইউনূসের উলটো পথে হেঁটে মোদীকেই নেপালের ত্রাতা মনে করছেন নতুন 'প্রধানমন্ত্রী' সুশীলা...

Sushila Karki has India connection: জেন জি়-রা নেপালের হাল ধরাতে চাইছে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে। ভারতের সম্পর্কে সুশীলার মুখ থেকে শোনা গেল নানা কথা।     

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 11, 2025, 11:37 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তাল নেপাল। কে পি শর্মা ওলিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে উত্‍খাতের পর উঠে আসে র‍্যাপার বালেন্দ্র শাহ-র নাম। নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, এই নিয়ে টানাপোড়েন। এবার শোনা গেল, জেন জি়-রা নেপালের হাল ধরাতে চাইছে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে। নেপালি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বুধবার জেন-জি় আন্দোলনের ভার্চুয়াল বৈঠকে সুশীলা কার্কির নাম চূড়ান্ত করা হয়।

ভারতের সঙ্গে সুশীলা কার্কির সম্পর্ক:
সুশীলা বিএ পাস করেন ১৯৭২ সালে মহেন্দ্র মোরাঙ্গ ক্যাম্পাস থেকে। তারপর ১৯৭৫ সালে এমএ পাস করেন ভারতের  বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে। 

ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্পর্কে সুশীলা কার্কির মন্তব্য:
সুশীলা কার্কি এক সাক্ষাত্‍কারে বলেন, 'মোদীজি খুবই ভালো মানুষ। আজ অনেক দিন ধরেই আমরা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করছি না।' তিনি আরও বলেন, 'এই বিষয়ে কথা হবে। যখন এটা দুই দেশের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন কিছু মানুষ একসঙ্গে বসে নীতি নির্ধারণ করে।'

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কার্কি জানান, ভারত আর নেপালের সম্পর্ক একেবারেই আলাদা। কিন্তু নেপাল ও ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো। 'নেপাল ও ভারতের মানুষের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত ভারতীয় আছেন। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার আদানপ্রদান করা হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি ভারতীয় নেতাদের নিয়ে সবসময়ই মুগ্ধ ছিলাম। আমরা তাদের নিজের ভাইবোনের মতো মনে করি।' বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে (BHU) কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে সুশীলা বলেন, 'আমি এখনও আমার শিক্ষক, বন্ধুদের মনে রেখেছি। এখনও গঙ্গা নদী মনে পড়ে। গঙ্গার পাশে আমাদের হস্টেল ছিল। গ্রীষ্মের রাতে আমরা ছাদে ঘুমোতাম।'

ভারতের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা, এই প্রশ্নে কার্কি বলেন, 'ভারত সবসময় নেপালকে সাহায্য করেছে। আমরা একে অপরের খুব কাছের… তবে একটা হিন্দি প্রবাদ আছে, ‘একই রান্নাঘরে হাঁড়ি-বাসন একসঙ্গে থাকলে কিছু শব্দ তো হবেই।’ এটা স্বাভাবিক।'

ভারতীয়দের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নেপালে ভারতীয়রা নিরাপদ আছেন। সেনাবাহিনী এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং যারা মারা গেছেন, তাদের পরিবারের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করা হবে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে হাসিনা সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার হিসাবে দায়িত্ব নেন মহম্মদ ইউনূস। তারপর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একেবারেই তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ইউনূসের মতে, মোদী সরকার শুধুই হাসিনার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের জনসাধারণের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই মতামতের ফলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য, ভিসা, বিদ্যুত্‍ নানান ব্যবসা তলানিতে চলে যায়।

